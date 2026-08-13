Manchester City : les rumeurs de transfert concernant le milieu néerlandais Tijjani Reijnders et son éventuel départ vers l’ Arabie saoudite sont au cœur d’un article journalistique professionnel répondant pleinement aux standards de Google Discover et de la presse sportive :

Manchester City vend la star recrutée il y a un an : Reijnders proche d’un transfert en Arabie saoudite !

Le club anglais de Manchester City est sur le point de se séparer du milieu néerlandais Tijjani Reijnders. Le milieu expérimenté pourrait poursuivre sa carrière à Al-Qadsiah, un club ambitieux d’Arabie saoudite.

L’information a été rapportée par les insiders du réputé The Athletic .

Al-Qadsiah et un club de Premier League dans la course

Selon les informations de la source, bien qu’Al-Qadsiah concentre actuellement toute son attention sur son premier match officiel de la nouvelle saison, un accord définitif concernant le transfert de Reijnders devrait être officiellement conclu dans les prochains jours.

Parallèlement, l’intérêt des dirigeants de Nottingham Forest, pensionnaire de Premier League, pour le milieu de 28 ans reste intact.

Pourquoi son avenir est-il devenu incertain ?

Il est indiqué qu’après l’arrivée d’Elliot Anderson, en provenance de Nottingham Forest, à Manchester City, la place de Reijnders dans le onze de départ de l’équipe de Pep Guardiola et son avenir ont été sérieusement remis en question.

Les Citizens avaient recruté le milieu international néerlandais il y a seulement un an. Malgré cela, il a réalisé une saison productive et régulière avec Manchester City :

Matchs disputés : 47 rencontres toutes compétitions confondues ;

Buts : 7 ;

Passes décisives : 8.

La concurrence à Manchester et l’ Arabie saoudite une offre financière séduisante en provenance de pourrait inciter Reijnders à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

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