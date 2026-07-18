Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026

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Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026

La légende du football italien et du club de l'AS Roma, Francesco Totti, a exprimé son opinion sur Eldor Shomurodov, capitaine et meilleur buteur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. La carrière romaine de l'attaquant ouzbek, qui brille aujourd'hui dans le championnat turc et lors de la Coupe du Monde, a laissé un souvenir positif à Totti.

Zamin.uz Présente les détails de la reconnaissance de la légende italienne et des grands succès actuels de Shomurodov.

Francesco Totti : « Un joueur qui se donne à fond sur le terrain »

La légende vivante de l'AS Roma, Francesco Totti, a répondu comme suit aux journalistes lui demandant quelle impression Eldor Shomurodov lui avait laissée :

« Shomurodov est resté dans ma mémoire comme un joueur qui se donne à fond sur le terrain chaque fois qu'il a une opportunité. »

Difficultés à Rome et injustice de Mourinho

Le parcours d'Eldor Shomurodov sur la péninsule des Apennins n'a pas été facile. Après ses passages à Mash'al, Bunyodkor et Rostov, il a rejoint la Serie A italienne en 2020.

  • Début réussi : Dès sa première saison, Shomurodov a marqué 8 buts avec le Genoa, le plus ancien club d'Italie, attirant ainsi l'attention de l'AS Roma.

  • Banc de touche : Après avoir commencé à faire ses preuves à Rome, Shomurodov est devenu un remplaçant suite à l'arrivée de l'attaquant de valeur Tammy Abraham.

  • Le choix de Mourinho : José Mourinho, qui dirigeait l'AS Roma à l'époque, a accordé un temps de jeu régulier à la star arrivée de Chelsea. L'attaquant ouzbek même lorsqu'il était en pleine forme et motivé, recevait peu d'opportunités de la part de Mourinho, n'entrant en jeu que pour quelques minutes.

  • Période de prêts : En conséquence, Eldor a été prêté à Spezia, puis à Cagliari sous la direction de Claudio Ranieri, où il est devenu l'une des figures clés de l'équipe.

Cependant, après le changement d'entraîneur à l'été 2025, Shomurodov a préféré rejoindre le championnat turc.

Triomphe en Turquie et super but à la Coupe du Monde 2026

La Süper Lig turque, de plus en plus compétitive parmi les ligues européennes, a marqué une période d'éclosion pour Shomurodov. L'attaquant de 31 ans a prouvé au monde entier ce dont il était capable dès sa première saison à Istanbul Başakşehir.

  • Statut de meilleur buteur : Eldor a réussi à marquer 22 buts dans le championnat turc dès sa première saison.

  • Joueur le plus efficace : Avec ce bilan, il a été reconnu comme le meilleur buteur de la Süper Lig et le joueur le plus efficace de la compétition.

Shomurodov a poursuivi sa tradition de marquer dans chaque compétition à laquelle il participe lors de la Coupe du Monde 2026. Son but contre la République Démocratique du Congo (RDC) a été désigné comme le plus beau but de la phase de groupes du Mondial.

Le parcours d'Eldor Shomurodov en Italie et en Turquie

Club / Compétition

Résultats et statistiques

Genoa (Italie)

Auteur de 8 buts lors de sa saison de début

AS Roma (Italie)

Principalement remplaçant après l'arrivée de Tammy Abraham et sous l'ère Mourinho

Istanbul Başakşehir (Turquie)

Meilleur buteur de la Süper Lig turque avec 22 buts et joueur le plus efficace

Coupe du Monde 2026

A marqué le plus beau but de la phase de groupes contre la RDC

Francesco TottiEldor ShomurodovAS RomaJosé MourinhoOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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