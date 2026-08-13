« Buxoro » bat l’OKMK et intègre le top 3 !

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« Buxoro » bat l’OKMK et intègre le top 3 !

La prochaine rencontre importante et très disputée de la 17e journée de la Super League d’Ouzbékistan s’est déroulée à Boukhara. Le club local, « Buxoro », a reçu sur sa pelouse l’OKMK d’Olmaliq, son concurrent direct au classement.

Dans ce match crucial pour les places au classement, les joueurs de Buxoro se sont imposés avec assurance 2-0.

Des buts en fin de mi-temps et un avantage tactique

Tout au long de la rencontre, les locaux ont su profiter de leurs occasions et contrôler le rythme du jeu :

  • Le but de la première période : À la 45e+1 minute, dans le temps additionnel de la première période, Sherzod Esanov a trouvé le chemin des filets de l’OKMK et donné l’avantage aux locaux — 1-0.

  • Le point final : La lutte est restée intense jusqu’aux dernières minutes du match. À la 90e+4 minute, dans le temps additionnel accordé par l’arbitre, Vladimir Rodich a inscrit le deuxième but et assuré la précieuse victoire de « Buxoro » — 2-0.

Super League. 17e journée

« Buxoro » — OKMK — 2-0

Buts : Sherzod Esanov (45+1), Vladimir Rodich (90+4).

  • « Buxoro » : Umidjon Hamroyev, Xurshidbek Muxtorov, Kiril Todorov, Boyan Mladovich (Velko Filipovich, 30 ; Sardor Qulmatov, 46), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Islombek Baratov, 69), Vladimir Rodich, Anvarjon Jo‘rayev, Javohir Ro‘ziyev (Quvondiq Ro‘ziyev, 65), Temur Mamasiddiqov (Shahboz Jo‘rabekov, 65), Shahzodbek Ubaydullayev.

  • OKMK : Javohir Ilyosov (Hamidullo Abdunabiyev, 46), Shahzod Toirov, Avazbek O‘lmasaliyev, Eldorbek Begimov (Dilshodbek Ahmadaliyev, 58), Saidafzalxon Ahrorov, Siavash Haqnazariy, Giorgi Papava, Aziz Xolmurodov (Ali Abdurahmonov, 75), Nodirbek Abdurazzoqov, Urosh Koyich (Arixiro Sentoku, 60), Ivan Peshich (Asadbek Sobirjonov, 46).

Changement au classement : « Buxoro » est troisième !

Après cette victoire, le club « Buxoro » porte son total de points à 30 points et, après avoir dépassé l’OKMK, grimpe à la 3e place du classement.

L’OKMK d’Olmaliq, avec 28 points, quitte le top 3 et occupe désormais la 4e place .

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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