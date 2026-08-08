Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie

Aujourd’hui, 8 août, l’un des footballeurs les plus célèbres au monde Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez devraient se marier. Le couple aurait choisi l’île de Madère, au Portugal, terre natale de Ronaldo, pour la cérémonie. L’information a été rapportée par The Sun.

Vivant actuellement principalement en Arabie saouditeRonaldo et Georgina devraient célébrer leur mariage à Madère, l’île où le footballeur est né et a grandi.

Selon les médias locaux, la cathédrale de Funchal, la capitale de l’île, a été réservée le 8 août pour une grande cérémonie. Le lieu peut accueillir environ 800 personnes et devrait recevoir les futurs mariés.

Après la cérémonie, Ronaldo et Georgina devraient se rendre avec leurs invités au palace cinq étoiles Savoy Palace, situé à seulement cinq minutes de la cathédrale. Le banquet de mariage devrait également se tenir dans ce complexe luxueux.

Ronaldo fait partie des footballeurs dont la fortune est estimée à près de 1,4 milliard de dollars. Son mariage avec Georgina devrait donc être placé sous le signe du faste et du grand luxe.

L’un des hôtels les plus prestigieux de Madère, le Savoy Palace dispose de six piscines, d’un spa, de plusieurs restaurants et de chambres luxueuses.

Ronaldo et sa famille ont déjà séjourné dans cet hôtel. Selon certaines informations, le couple pourrait s’installer dans The Reserve, un espace exclusif situé aux étages supérieurs. Une nuit y coûte à partir de 1 100 livres sterling.

L’hôtel possède également le Grand Ballroom, une salle destinée aux grandes célébrations pouvant accueillir jusqu’à 1 000 invités. Le restaurant Galáxia sur le toit, les piscines et d’autres espaces luxueux seront aussi à la disposition des convives.

Fait intéressant, la résidence privée de Ronaldo, une demeure de sept étages donnant sur l’océan Atlantique et estimée à plusieurs millions de livres sterling, se trouve également près de l’hôtel. Malgré cela, le couple devrait rester au Savoy Palace avec ses proches et ses amis après les festivités.

Pour l’instant, Ronaldo et Georgina n’ont pas officiellement confirmé la date ni le lieu de leur mariage. Les informations ci-dessus reposent donc sur des articles des médias locaux et des sources non officielles.