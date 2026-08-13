La situation autour de l’avenir de Rodri connaît un tournant majeur

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La situation autour de l’avenir de Rodri connaît un tournant majeur

Les négociations concernant un éventuel transfert entre le FC Barcelone et Rodri, milieu de terrain de Manchester City, ont connu un tournant inattendu à un moment décisif. Selon le média sportif Sky Sports, malgré le souhait du joueur de revenir en Liga, les deux parties se heurtent à des obstacles financiers qui pourraient encore prolonger le processus. Goal.com rapporte cette information.

Selon les dernières informations, la direction de Manchester City considère que le montant proposé par le club catalan est insuffisant et continue de le refuser. Le club anglais exige une compensation financière à la hauteur de son joueur clé. De son côté, le FC Barcelone sait parfaitement qu’il devra tenter une dernière offensive pour finaliser ce transfert.

La position ferme de Rodri

L’aspect le plus intéressant de la situation est que Rodri n’a pas l’intention de détériorer ses relations avec Manchester City afin d’accélérer le transfert. Le milieu de terrain a fait savoir au club anglais que, si le FC Barcelone ne versait pas la somme demandée, il ne demanderait pas son départ et serait prêt à honorer les douze derniers mois de son contrat avec Manchester City.

Cette déclaration montre que la situation est bien plus calme que ne le laissaient entendre les informations diffusées ces dernières heures. Même s’il souhaite retourner en Liga, le joueur espagnol comprend parfaitement que son départ de Manchester City ne peut se faire qu’aux conditions du club.

L’avenir des négociations

À ce stade, la direction du FC Barcelone est confrontée à un sérieux problème financier. Si le club catalan ne parvient pas à satisfaire les exigences de Manchester City, le transfert pourrait échouer et Rodri pourrait rester une saison supplémentaire au sein du club anglais.

L’issue de cette saga dépendra des négociations des prochains jours. Quoi qu’il en soit, les messages mesurés de Rodri témoignent clairement de son professionnalisme et du respect qu’il continue d’avoir pour son équipe actuelle.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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