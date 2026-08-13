X ouvre le code source de son algorithme de classement et permet de vérifier le shadowban

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X ouvre le code source de son algorithme de classement et permet de vérifier le shadowban

Dans une étape importante vers davantage de transparence sur les réseaux sociaux, X a publié le code source de son principal mécanisme de classement et de son célèbre algorithme « For You ». Selon TechCrunch et l’entreprise, cette initiative permet aux utilisateurs de vérifier eux-mêmes comment les systèmes de la plateforme influencent leurs comptes ou leurs publications. Techcrunch.com rapporte cette information.

L’entreprise a publié le code de la principale timeline « For You » sur GitHub sous licence Apache v2. Cette extension a presque multiplié par 10 à 15 la taille de la base de code par rapport aux tentatives précédentes. Les configurations des modèles, les filtres et les principaux paramètres utilisés pour classer les publications sont désormais accessibles au public.

Transparence et nouvelles possibilités

Selon Keith Coleman, vice-président produit de X, les utilisateurs peuvent non seulement examiner le code, mais aussi exécuter eux-mêmes le système de classement et les scores de calcul en dehors de l’entreprise. Cela montre clairement comment la plateforme filtre les contenus problématiques ou contraires aux règles.

Parallèlement à la base de code, X déploie également un outil de transparence permettant aux utilisateurs d’évaluer l’état de leur compte. Depuis la page « Under the Hood » des paramètres de l’application, les utilisateurs ayant publié plus de 10 posts au cours du dernier mois pourront télécharger leurs statistiques globales au format JSON.

Analyse assistée par l’intelligence artificielle

  • Les utilisateurs peuvent importer les données statistiques téléchargées dans le système LLM (grand modèle de langage) de leur choix.
  • L’intelligence artificielle recevra pour instruction de consulter le dépôt GitHub de X.
  • Ainsi, même les utilisateurs non techniques pourront comprendre facilement si des restrictions ou des étiquettes spéciales ont été appliquées à leurs publications.
Selon les informations disponibles, l’outil sera d’abord lancé en mode pilote pour les comptes d’un groupe de test disposant d’un historique d’au moins un an, puis déployé progressivement auprès de tous les utilisateurs.

Des chercheurs externes ont déjà testé les systèmes de recommandation et réussi à exécuter en dehors de X les valeurs numériques calculées pour chaque publication. À l’avenir, les développeurs pourront envoyer leurs corrections et mises à jour (pull requests) via GitHub. Les ingénieurs de X les examineront et discuteront de leur intégration éventuelle dans l’algorithme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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