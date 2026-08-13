Yandex Market lance la livraison « Po kliku » des vêtements avec paiement différé

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Yandex Market lance la livraison « Po kliku » des vêtements avec paiement différé

Yandex Market a lancé un nouveau service qui simplifie encore les achats en ligne pour les clients. Selon IXBT.com, il est désormais possible de commander des vêtements, des chaussures et des accessoires avec la livraison « Po kliku », puis de les payer ultérieurement. Ixbt.com rapporte cette information.

Ce nouveau système permet avant tout aux clients de commander plusieurs tailles ou modèles à domicile et de les comparer tranquillement. Ils disposent d’une journée pour examiner et essayer la commande livrée chez eux.

Les clients peuvent rendre immédiatement au coursier les articles qui ne leur conviennent pas ou les déposer dans un point de retrait, sans formalités de retour séparées. Le paiement ne concerne que les produits conservés.

Comment utiliser le service

Cette option est disponible pour les produits pouvant être achetés via le service Split. Elle permet de payer le montant de l’achat en plusieurs fois.

Lors de la validation de la commande, il faut choisir le mode de livraison « Po kliku » et sélectionner l’option de paiement après réception. Une fois la commande arrivée dans un dark store Yandex Lavka, le bouton « Apporter maintenant » apparaît dans la section « Commandes » de l’application.

L’utilisateur peut ensuite choisir lui-même l’horaire de livraison qui lui convient le mieux. Actuellement, le service de paiement différé fonctionne dans 26 régions de Russie.

Les représentants de l’entreprise indiquent qu’il est prévu d’étendre la couverture de ce service pratique et d’ajouter d’autres régions à l’avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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