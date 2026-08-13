Remontée pleine de caractère et quatre buts : «So‘g‘diyona» bat «Surxon» à l’extérieur

·22·Sport
Remontée pleine de caractère et quatre buts : «So‘g‘diyona» bat «Surxon» à l’extérieur

La 17e journée de la Superligue d’Ouzbékistan bat son plein. Lors d’une autre rencontre très attendue, «Surxon» a accueilli à domicile le club de Jizzax, «So‘g‘diyona».

Au terme d’un match riche en rebondissements et en actions offensives, les représentants de Jizzax se sont imposés 3-1 grâce à une remontée pleine de caractère.

Domination en première période et retournement de situation après la pause

La rencontre a débuté par les attaques actives des locaux. Ainsi, à la 21e minute, Farruxjon Qodirov a ouvert le score et donné l’avantage aux Termiziens — 1-0.

Mais en seconde période, «So‘g‘diyona» a radicalement accéléré le rythme et exercé une forte pression sur la défense adverse :

  • 50e minute : Samandarjon Mavlonqulov a égalisé et redonné espoir à son équipe — 1-1.

  • 59e minute : Ollobergan Karimov a inscrit le deuxième but des joueurs de Jizzax et fait basculer le score en faveur de «So‘g‘diyona» — 1-2.

  • 90+1e minute : Dans le temps additionnel accordé par l’arbitre, Zenan Zaymovich a trouvé le chemin des filets adverses et définitivement scellé le sort de la rencontre — 1-3.

Superligue. 17e journée

«Surxon» — «So‘g‘diyona» — 1-3

Buts : Farruxjon Qodirov (21) — Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollobergan Karimov (59), Zenan Zaymovich (90+1).

  • «Surxon» : Davron Merganov, Dostonbek Tursunov, Xumoyun Sherbo‘tayev, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Farruxjon Qodirov, Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

  • «So‘g‘diyona» : Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev (Nodirjon Soyibov, 46), Islomjon Qobilov, Behruz Djumatov, Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 37), Filip Ivanovichini, Lyupcho Doriyev, Ollabergan Karimov, Samandarjon Mavlonqulov.

Classement : les joueurs de Jizzax grimpent

Grâce à ces trois points importants, le club de Jizzax, «So‘g‘diyona», porte son total à 21 points et remonte à la 10e place du classement du championnat.

Avec 18 points, «Surxon» occupe la 13e place du classement de la Superligue.

Laissez votre avis en commentaire et partagez l’article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Trois buts dans le derby de la vallée : les détails d’Andijon — NeftchiTrois buts dans le derby de la vallée : les détails d’Andijon — NeftchiAujourd'hui, 21:30Transfert retentissant : le milieu de Manchester City sur le départTransfert retentissant : le milieu de Manchester City sur le départAujourd'hui, 21:26Retour historique : Barthez et Zidane réunis à nouveau en équipe de France !Retour historique : Barthez et Zidane réunis à nouveau en équipe de France !Aujourd'hui, 21:22Napoli renoue le contact avec Arsenal pour le transfert de Gabriel JesusNapoli renoue le contact avec Arsenal pour le transfert de Gabriel JesusAujourd'hui, 20:58Pau Cubarsí devient le grand favori parmi les candidats au Golden Boy 2026Pau Cubarsí devient le grand favori parmi les candidats au Golden Boy 2026Aujourd'hui, 20:10Nicolas Jackson prêt à se battre pour sa place à ChelseaNicolas Jackson prêt à se battre pour sa place à ChelseaAujourd'hui, 19:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Controverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écarté
Controverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écarté
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026