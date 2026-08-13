Remontée pleine de caractère et quatre buts : «So‘g‘diyona» bat «Surxon» à l’extérieur

La 17e journée de la Superligue d’Ouzbékistan bat son plein. Lors d’une autre rencontre très attendue, «Surxon» a accueilli à domicile le club de Jizzax, «So‘g‘diyona».

Au terme d’un match riche en rebondissements et en actions offensives, les représentants de Jizzax se sont imposés 3-1 grâce à une remontée pleine de caractère.

Domination en première période et retournement de situation après la pause

La rencontre a débuté par les attaques actives des locaux. Ainsi, à la 21e minute, Farruxjon Qodirov a ouvert le score et donné l’avantage aux Termiziens — 1-0.

Mais en seconde période, «So‘g‘diyona» a radicalement accéléré le rythme et exercé une forte pression sur la défense adverse :

50e minute : Samandarjon Mavlonqulov a égalisé et redonné espoir à son équipe — 1-1 .

59e minute : Ollobergan Karimov a inscrit le deuxième but des joueurs de Jizzax et fait basculer le score en faveur de «So‘g‘diyona» — 1-2 .

90+1e minute : Dans le temps additionnel accordé par l’arbitre, Zenan Zaymovich a trouvé le chemin des filets adverses et définitivement scellé le sort de la rencontre — 1-3.

Superligue. 17e journée

«Surxon» — «So‘g‘diyona» — 1-3

Buts : Farruxjon Qodirov (21) — Samandarjon Mavlonqulov (50), Ollobergan Karimov (59), Zenan Zaymovich (90+1).

«Surxon» : Davron Merganov, Dostonbek Tursunov, Xumoyun Sherbo‘tayev, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Farruxjon Qodirov, Tornike Dzebniauri, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

«So‘g‘diyona» : Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev (Nodirjon Soyibov, 46), Islomjon Qobilov, Behruz Djumatov, Petar Michin, Jamshid Boltaboyev, Javohir Qahramonov (Oybek Nurmatov, 37), Filip Ivanovichini, Lyupcho Doriyev, Ollabergan Karimov, Samandarjon Mavlonqulov.

Classement : les joueurs de Jizzax grimpent

Grâce à ces trois points importants, le club de Jizzax, «So‘g‘diyona», porte son total à 21 points et remonte à la 10e place du classement du championnat.

Avec 18 points, «Surxon» occupe la 13e place du classement de la Superligue.

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