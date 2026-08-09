Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux

Dans la région du mont Karaca, rattachée au district de Siverek à Şanlıurfa, des enfants ont transformé une zone boueuse entre les terres agricoles en terrain de jeu. L’eau et la boue accumulées dans les champs leur ont servi de refuge rafraîchissant pendant les journées estivales étouffantes.

Les images diffusées montrent les enfants s’enfonçant les mains et les pieds dans la boue et jouant en se taquinant. Certains couraient dans la boue et passaient du temps entre les flaques.

Le fait que des enfants grandissant à la campagne s’amusent ainsi au cœur de la nature a été présenté comme une scène ordinaire de la vie locale.

Les habitants ont déclaré que ces activités permettaient aux enfants de mieux découvrir l’environnement rural et la nature. Les photos et vidéos les montrant se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, attirant l’attention des utilisateurs.