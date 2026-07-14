Controverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écarté

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Controverse inattendue à la Coupe du Monde 2026 : L'arbitre du match Argentine-Égypte écarté

Alors que la Coupe du Monde 2026 bat son plein, une nouvelle polémique majeure liée à l'arbitrage a éclaté. Le célèbre arbitre français François Letexier ne dirigera plus de rencontres lors de ce Mondial. La FIFA l'a soudainement retiré de la liste des arbitres officiant pour le reste du tournoi.

Zamin.uz analyse cette décision retentissante et les véritables raisons qui se cachent derrière.

Raison officielle : Conflit d'intérêts ?

Motivaciones Fútbol selon les informations publiées par le média, la FIFA a officiellement retiré l'arbitre de 37 ans de la liste des officiels pour la suite de la compétition.

L'organisation a justifié sa décision comme suit :

  • Motif : Conflit d'intérêts potentiel.

  • Détail : L'équipe nationale de France est toujours en lice pour le titre mondial. Par conséquent, la participation d'un arbitre français à d'autres matchs ne doit laisser place à aucun doute ou suspicion.

Cependant, les observateurs soulignent que cette décision ne repose pas uniquement sur un « conflit d'intérêts ».

La colère des Égyptiens : y a-t-il eu une pression sur la FIFA ?

En réalité, cette décision pourrait avoir été motivée par le match controversé des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Après la rencontre très intense entre l'Argentine et l'Égypte (3-2), la Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA contre l'équipe arbitrale dirigée par François Letexier.

Les griefs de la partie égyptienne : Ils estiment qu'il est injuste que le but marqué ait été annulé et qu'un penalty n'ait pas été accordé en faveur de leur équipe, soulignant que ces épisodes ont décidé du sort du match.

Selon plusieurs sources sportives, c'est précisément en raison de la forte pression organisationnelle de la Fédération égyptienne de football que la FIFA aurait décidé d'écarter l'arbitre français des matchs restants du tournoi.

François Letexier : Le plus jeune arbitre de finale de l'histoire de l'Euro

Cette décision a surpris la communauté du football, car Letexier était considéré comme l'un des arbitres les plus prestigieux et les mieux notés de ce Mondial.

Ses principales réalisations :

  • Finale de l'Euro 2024 : Il a dirigé le match décisif entre l'Espagne et l'Angleterre.

  • Record : Il est enregistré comme le plus jeune arbitre central à avoir dirigé une finale dans l'histoire des championnats d'Europe.

Le départ prématuré d'un arbitre d'un tel prestige et d'une telle réputation de la Coupe du Monde ne fera naturellement qu'intensifier les débats autour du système d'arbitrage de la FIFA.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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