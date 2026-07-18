Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois

Avant la finale de la Coupe du Monde 2026 Lionel Messi et Lamine Yamal se retrouvent sous les projecteurs en raison de leur lien singulier. La star argentine, qui a été photographiée avec Yamal alors qu'il n'était qu'un bébé, affrontera désormais ce dernier pour le titre mondial.

Messi a qualifié le jeune Espagnol de l'un des meilleurs joueurs du monde, tout en promettant de ne lui laisser aucune chance lors de la finale.

« C'est une situation incroyable pour moi »

Lionel Messi a évoqué la célèbre photo prise lorsque Lamine Yamal n'avait que six mois.

« La photo où je baigne Yamal à ses six mois ? Me retrouver face à lui en finale aujourd'hui, c'est une situation incroyable pour moi », a déclaré Messi lors d'une interview accordée à The Touchline.

Des années plus tard, les deux protagonistes de ce cliché se retrouvent en tant qu'adversaires lors du plus grand match du football mondial.

Messi fait l'éloge de Yamal

Le capitaine de l'Argentine a souligné le niveau actuel de Lamine Yamal.

« Il est actuellement l'un des meilleurs joueurs au monde. Le FC Barcelone a beaucoup de chance. Ce qui est bon pour Yamal est aussi bon pour notre Barça », a-t-il affirmé.

Messi a également précisé qu'il suivait régulièrement les performances du jeune ailier au FC Barcelone.

« Lamine est un joueur exceptionnel. Comme il joue au FC Barcelone, je suis ses matchs avec attention. Je lui souhaite toujours le meilleur », a ajouté l'Argentin.

L'amitié mise de côté en finale

Malgré son respect pour Yamal, Messi n'a pas caché que l'Argentine ferait tout son possible pour neutraliser ses points forts en finale.

« Nous ferons tout notre possible pour empêcher Yamal de montrer son meilleur visage en finale », a-t-il déclaré.

Cependant, le capitaine argentin a noté que la menace espagnole ne se limite pas à Yamal.

« Arrêter Yamal ne suffit pas »

Selon Messi, l'équipe nationale d'Espagne ne dépend pas d'un seul joueur.

« Arrêter Yamal ne suffit pas. L'Espagne possède d'autres joueurs talentueux et ils ont leur propre style. Néanmoins, nous avons aussi nos forces », a conclu le capitaine argentin.

Ainsi, bien que le duel entre Messi et Yamal soit l'intrigue principale, le sort du match pourrait se jouer sur le collectif.

Le champion du monde sera connu cette nuit

La finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine aura lieu dans la nuit du 19 au 20 juillet.

Le match débutera à 00h00. D'un côté, Messi cherche à consolider son héritage avec un nouveau trophée, et de l'autre, Yamal, symbole d'une nouvelle génération, se bat pour la Coupe du Monde.