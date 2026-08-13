Xavi Simons félicite le nouvel entraîneur de l’équipe nationale des Pays-Bas

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Xavi Simons félicite le nouvel entraîneur de l’équipe nationale des Pays-Bas

Le milieu de terrain néerlandais de Tottenham, Xavi Simons, a chaleureusement félicité la légende espagnole nommée sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernández avec des mots chaleureux.

Le joueur de 23 ans a publié sur ses réseaux sociaux une photo d’archive prise avec Xavi Hernández à l’époque de l’académie du FC Barcelone, accompagnée d’un message touchant.

« Bienvenue aux Pays-Bas, coach ! »

Simons a écrit ces mots en faisant allusion au fait que son prénom Xavi lui a été donné en hommage à la légende catalane et qu’il la considère comme un modèle :

« Un prénom qui m’a inspiré. Bienvenue aux Pays-Bas, coach Xavi Hernández ! »

Xavi Simons félicite le nouvel entraîneur de l’équipe nationale des Pays-Bas

Rappelons que l’arrivée de Xavi Hernández à la tête de la sélection néerlandaise a été officiellement annoncée le 12 août. Avec l’entraîneur espagnol de 50 ans, jusqu’à l’été 2030 un contrat de longue durée a été signé.

Les statistiques de Xavi Simons avec la sélection

Simons est considéré comme l’un des joueurs clés de la sélection néerlandaise. Il affiche jusqu’à présent des performances régulières sous le maillot national :

  • Matchs disputés : 34 rencontres ;

  • Buts : 6 ;

  • Passes décisives : 5.

L’arrivée de l’expérimenté entraîneur espagnol devrait renforcer le rôle de Xavi Simons en sélection et lui permettre de franchir un nouveau cap.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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