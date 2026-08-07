Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago

À Chicago, aux États-Unis, la traditionnelle course annuelle des canards de Chicago a de nouveau rassemblé des milliers de spectateurs. Dans le cadre de l’événement, plus de 91 000 canards en caoutchouc jaunes ont été lâchés dans la rivière Chicago et ont « concouru » au fil de l’eau jusqu’à l’arrivée.

En plus d’être un événement divertissant, cette course a également une vocation caritative. Les organisateurs destinent les fonds récoltés au soutien des activités des Jeux olympiques spéciaux de l’Illinois.

Plus précisément, les fonds recueillis servent à organiser des compétitions pour les sportifs ayant une déficience intellectuelle, à acheter du matériel et des vêtements de sport, ainsi qu’à financer leur entraînement et d’autres besoins. Ainsi, cette course amusante est reconnue comme l’un des événements traditionnels qui rassemblent des milliers de personnes autour d’une bonne cause.