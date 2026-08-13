Trois buts dans le derby de la vallée : les détails d’Andijon — Neftchi

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Trois buts dans le derby de la vallée : les détails d’Andijon — Neftchi

La 17e journée de la Super League d’Ouzbékistan a débuté. L’un des matchs les plus attendus et les plus disputés de la journée s’est déroulé à Andijon. Le club local d’Andijon a accueilli sur son terrain son rival historique, le Neftchi de Ferghana.

Dans un derby de la vallée particulièrement intense, les hommes d’Islombek Ismoilov ont largement battu leurs adversaires 3-0 et décroché trois points précieux.

Drame et carton rouge en seconde période

Après une première période équilibrée, le match a connu un tournant spectaculaire en seconde période :

  • Expulsion : À la 51e minute, le milieu d’Andijon Usmonali Ismonaliyev a été expulsé par l’arbitre, laissant les locaux à dix.

  • Premier but : Après le carton rouge, les joueurs de Ferghana ont immédiatement accentué la pression et, à la 53e minute, Alisher Odilov a ouvert le score — 0-1.

  • La suite du spectacle : À la 81e minute, le joueur étranger Stipe Peritsa a doublé l’écart, avant que, à la 90+2e minute du temps additionnel, Koffi Kuao ne scelle définitivement le sort du match — 0-3.

Super League. 17e journée

Andijon — Neftchi — 0-3

Buts : Alisher Odilov (53), Stipe Peritsa (81), Koffi Kuao (90+2).

Expulsion : Usmonali Ismonaliyev (51, Andijon).

  • Andijon : Eldor Adhamov, Islom To‘xtaxo‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Nemanya Chalasan, Azizbek Turg‘unboyev (Imeda Ashortia, 63), Aleksandre Andronikashvili, Damir Temirov (Humoyunmirzo Iminov, 63), Muhammadkarim Toirov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Dragan Cheran, 77), Rustam Turdimurodov, Usmonali Ismonaliyev.

  • Neftchi : Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Boyan Siger, Muhsinjon Ubaydullayev (Vladimir Yovovich, 65), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Farruh Sayfiyev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 65), Ratinio (Ikrom Aliboyev, 20), Jamshid Iskanderov, Alisher Odilov (Koffi Kuao, 83), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 83).

Classement : Neftchi seul leader

Après cette victoire, le Neftchi de Ferghana a porté son total à 42 points et a ainsi renforcé sa domination et sa première place au classement du championnat.

Avec 21 points, Andijon reste à la 8e place du classement.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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