Napoli renoue le contact avec Arsenal pour le transfert de Gabriel Jesus

Le Napoli italien a intensifié ses efforts pour recruter l'attaquant d'Arsenal Gabriel Jesus et a entamé de nouvelles négociations avec le club londonien. Selon GOAL.com, le Brésilien est devenu la principale cible du club napolitain pour renforcer son attaque, et les deux parties discutent des conditions de l'accord. Comme le rapporte .

Fabrizio Romano a indiqué sur sa chaîne YouTube que la direction du Napoli avait été informée de toutes les conditions nécessaires à la réalisation du transfert. Après la vente de Romelu Lukaku, le club souhaite recruter un autre attaquant de haut niveau capable de répondre aux attentes de l'entraîneur Massimiliano Allegri.

Les principales conditions pour conclure le transfert

Cependant, le club italien doit encore relever plusieurs défis pour finaliser cette opération. Tout d'abord, le Napoli doit vendre des joueurs afin de libérer une place dans son secteur offensif et de réunir les fonds nécessaires au transfert. Les départs de joueurs comme Lorenzo Lucca et Noa Lang sont notamment attendus.

Deuxièmement, les Napolitains n'ont pas encore trouvé d'accord définitif avec le joueur et ses représentants concernant les conditions du contrat et le salaire. Les négociations avec les agents de Gabriel Jesus ne sont pas encore à un stade très avancé, car l'attaquant dispose également d'autres offres.

Plans futurs et concurrence

Malgré cela, l'avant-centre brésilien se montre intéressé par le projet du Napoli et considère cette option comme séduisante. Si le club italien parvient à finaliser les départs nécessaires et à libérer une place dans son effectif, le transfert pourrait être officiellement annoncé à tout moment.

Pour le Napoli, l'un des prétendants au titre en Serie A, ce transfert devrait constituer une étape importante dans la course au championnat et renforcer sa participation aux compétitions européennes. L'arrivée d'un attaquant expérimenté de ce niveau dans la phase décisive de la saison augmenterait considérablement les chances de l'équipe.