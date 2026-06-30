Michael Olise demande une réunion avec la direction du Bayern sur fond d'intérêt du Real Madrid

L'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Après ses performances éclatantes lors de la Coupe du Monde en Amérique du Nord, le joueur de 24 ans a demandé une réunion urgente avec la direction du club pour clarifier son avenir. Cette situation survient dans un contexte de vif intérêt de la part de grands clubs européens, notamment le Real Madrid. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le média GOAL.com, Olise et ses représentants souhaitent comprendre quel sera le rôle du joueur dans le projet à long terme à l'Allianz Arena. Transféré en 2024 en provenance du club anglais de Crystal Palace, l'ailier a su s'imposer comme l'un des joueurs les plus talentueux au monde au cours de ses deux saisons en Allemagne. Désormais, en raison de l'augmentation de sa valeur marchande et de son statut, il est jugé nécessaire de revoir les conditions de son contrat actuel ou d'évaluer les opportunités de transfert.

Briller en Coupe du Monde et le marché des transferts

Michael Olise est devenu la véritable révélation du Mondial avec l'équipe de France. Il a participé à tous les matchs de la phase de groupes, délivrant deux passes décisives contre le Sénégal et deux autres face à l'Irak. Sa créativité sur le terrain et sa capacité à faire basculer le sort des matchs ont attiré l'attention non seulement des supporters, mais aussi des recruteurs. Alors que l'équipe de France se prépare pour son huitième de finale contre la Suède, l'entourage du joueur prévoit de s'asseoir à la table des négociations avec la direction du club dès la fin du tournoi.

La saison 2025-26 passée au Bayern a été phénoménale pour Olise. Il a disputé 52 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 22 buts et délivrant 31 passes décisives. De telles statistiques ont fait de lui non seulement le meilleur joueur de la Bundesliga, mais aussi une cible prioritaire pour le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et les géants de la Premier League anglaise. Olise est considéré comme le candidat idéal, notamment pour le Real Madrid, qui a terminé la saison dernière sans trophée et qui renouvelle son effectif sous la direction de José Mourinho.

Inquiétudes à Munich et projets d'avenir

Bien que la direction du Bayern tente de garder son calme en s'appuyant sur le contrat liant le joueur jusqu'en 2029, une certaine inquiétude règne en interne. L'accord signé il y a deux ans ne reflète plus pleinement le statut de star actuelle du joueur. Les dirigeants du club s'attendaient à ce qu'Olise déclare ouvertement sa loyauté, mais le joueur préfère pour l'instant garder le silence. Ce silence renforce les spéculations sur son désir de rejoindre le stade Santiago Bernabéu à Madrid.

Pour l'instant, Michael Olise a déjà remporté les titres suivants avec le Bayern :

Double champion de Bundesliga ;

Vainqueur de la Coupe d'Allemagne (DFB-Pokal) ;

Vainqueur de la Supercoupe d'Allemagne ;

Titres de meilleur jeune joueur de la saison en Bundesliga (2024-25) et joueur de la saison (2025-26).

Selon les informations du journal AS, bien que le Real Madrid ait indiqué n'avoir envoyé aucune offre officielle pour le joueur pour le moment, José Mourinho est personnellement favorable à ce transfert. De son côté, le Bayern devrait proposer à son leader des conditions financières révisées et améliorées pour éviter de le perdre. La décision finale sera prise lors d'une rencontre en tête-à-tête après la Coupe du Monde.