Le Brésil s'impose difficilement face au Japon et se qualifie pour le tour suivant

Lors du 1/16e de finale de la Coupe du Monde de la FIFA, les équipes nationales du Brésil et du Japon se sont affrontées. Dans le match disputé au stade « B » de Houston, les Brésiliens l'ont emporté 2-1. Keito Sano a ouvert le score pour le Japon à la 29e minute. Le Brésil a réagi en seconde période : Casemiro a égalisé à la 56e minute, et Gabriel Martinelli a inscrit le but de la victoire à la 90+6e minute.

En première période, le Japon a profité d'une faille dans la défense adverse. Keito Sano a trouvé le chemin des filets à la 29e minute, donnant l'avantage à son équipe. Bien que le Brésil ait multiplié les offensives durant la première mi-temps, il n'a pas réussi à égaliser avant la pause.

En seconde période, le Brésil a intensifié sa pression. À la 56e minute, Casemiro a marqué pour porter le score à 1-1. Par la suite, les Sud-Américains ont davantage contrôlé le ballon, créant plusieurs occasions dangereuses autour du but japonais.

Le sort de la rencontre a été scellé dans le temps additionnel par Gabriel Martinelli. Il a marqué à la 90+6e minute, offrant la victoire au Brésil.

Le Brésil a également dominé les statistiques. L'équipe a tenté 20 tirs vers le but adverse, dont 7 cadrés. Pour le Japon, ces chiffres étaient respectivement de 5 et 2.

Le Brésil a détenu 62 % de possession de balle, contre 38 % pour le Japon. Les joueurs brésiliens ont effectué 678 passes avec un taux de précision de 92 %. Le Japon a réalisé 289 passes avec une précision de 86 %.

Le Brésil a commis 4 fautes, tandis que le Japon en a commis 13. L'arbitre a distribué 2 cartons jaunes aux Brésiliens et 3 aux Japonais. Aucun carton rouge n'a été décerné. Le Brésil a dominé 6-2 au niveau des corners.