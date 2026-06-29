Fin du partenariat entre Waymo et Uber : le service de robotaxis s'arrête à Phoenix

·33·Technologie
Fin du partenariat entre Waymo et Uber : le service de robotaxis s'arrête à Phoenix

Les deux géants du marché des technologies de conduite autonome, Waymo et Uber, ont décidé de mettre fin à leur partenariat de près de trois ans à Phoenix, en Arizona. Selon TechCrunch, il n'est désormais plus possible de commander des robotaxis Waymo via l'application Uber dans la région de Phoenix. Ce changement intervient dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Les représentants de Waymo, filiale d'Alphabet, qualifient cette décision de fin de projet pilote. Il a été précisé que tous les véhicules autonomes ayant opéré sur le réseau Uber ont été réintégrés dans la flotte privée de Waymo et continueront de servir les clients uniquement via l'application de la marque. Les utilisateurs de Phoenix avaient remarqué la disparition des robotaxis sur la plateforme Uber ces derniers jours.

Concurrence et nouvelles stratégies

Bien que le partenariat ait pris fin à Phoenix, les deux entreprises continuent de collaborer dans des villes comme Austin et Atlanta. Selon les représentants d'Uber, le projet de Phoenix a servi de terrain d'essai et les connaissances acquises ont aidé à étendre l'échelle dans d'autres régions. Fait intéressant, Uber a annoncé qu'il lancerait bientôt un partenariat avec un autre développeur de technologies de conduite autonome à Phoenix, bien que le nom du nouveau partenaire reste secret pour le moment.

Selon les experts, les relations entre Waymo et Uber deviennent de plus en plus complexes. Les deux sociétés devraient s'affronter directement à Londres cette année. Alors que Waymo commence à déployer ses robotaxis de nouvelle génération — les fourgons Ojai produits par Zeekr —, Uber travaille également à attirer des dizaines de nouveaux partenaires autonomes sur son réseau.

Waymo opère actuellement dans 11 grandes métropoles américaines et effectue plus de 500 000 trajets par semaine. L'entreprise prévoit de lancer ses services dans 20 nouvelles villes cette année. La fin du partenariat à Phoenix pourrait faire partie de la stratégie de Waymo visant à développer son propre écosystème de manière indépendante et à réduire sa dépendance vis-à-vis des plateformes tierces.

Rappelons que l'histoire des relations entre ces deux entreprises est assez conflictuelle. En 2018, elles ont été impliquées dans un procès majeur pour vol de propriété intellectuelle, qui s'est soldé par un accord. Le partenariat lancé en 2023 avait été une surprise pour les experts du secteur. Aujourd'hui, le marché des robotaxis entre dans une nouvelle phase après les échecs de concurrents comme Cruise, et Waymo tente de maintenir son leadership incontesté.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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