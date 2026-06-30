Xiaomi présente son nouveau masseur avec fonction de chauffage musculaire

Le géant technologique chinois Xiaomi actualise sa gamme de gadgets dédiés au mode de vie sain. Sous la marque Mijia, l'entreprise a dévoilé le nouveau Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition, un appareil qui ne se contente pas de masser, mais possède également une fonction de chauffage musculaire. Cet appareil est destiné aux athlètes et aux professionnels sédentaires, aidant à éliminer plus efficacement les tensions corporelles. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La principale particularité du nouveau modèle est la fonction Heat Edition reflétée dans son nom. L'appareil dispose de trois modes de température, permettant de chauffer les muscles pendant le massage. Selon ixbt.com, cette approche améliore la circulation sanguine et élimine la fatigue musculaire plus rapidement que les masseurs traditionnels.

Conception et ergonomie

Les ingénieurs de Xiaomi ont porté une attention particulière à l'ergonomie de l'appareil. Le masseur possède un corps courbé en forme de chiffre « 7 », permettant à l'utilisateur de masser seul les zones difficiles d'accès du corps. Le kit comprend des poignées longues et courtes, interchangeables rapidement selon les besoins.

Grâce à la poignée longue, l'utilisateur peut masser les zones du bas du dos, des épaules et des omoplates sans aide extérieure. La poignée courte offre un confort optimal pour travailler les muscles des bras, des cuisses et des mollets. De plus, trois embouts interchangeables spécifiquement conçus pour différents groupes musculaires sont inclus dans le kit.

Spécifications techniques et puissance

L'intérieur de l'appareil est équipé d'un moteur électrique brushless fournissant une force de pression allant jusqu'à 12 kg. La profondeur des impacts de massage est de 6 mm, ce qui est suffisant pour agir sur les tissus profonds sous la peau. Trois niveaux de vitesse et deux modes de fonctionnement — fréquence d'impact constante et variable — sont proposés aux utilisateurs.

En ce qui concerne l'autonomie, le Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition présente les caractéristiques suivantes :

batterie d'une capacité de 1900 mAh ;

jusqu'à 30 jours d'utilisation avec une seule charge ;

recharge via un port USB Type-C moderne ;

corps compact et léger.

Le nouveau gadget sera disponible sur le marché chinois à partir du 1er juillet pour environ 75 USD (499 yuans). Compte tenu de la popularité des masseurs Xiaomi sur le marché ouzbek, on peut s'attendre à ce que ce modèle apparaisse bientôt sur les étagères des détaillants locaux et des boutiques en ligne.