Les équipes nationales ayant participé à plusieurs séances de tirs au but dans l'histoire des Coupes du Monde et ayant remporté toutes leurs tentatives ont été révélées. Selon le portail statistique Opta, la Croatie, le Maroc et le Paraguay figurent sur cette liste exclusive.

Ces équipes ont résisté à une pression intense lors des phases éliminatoires du Mondial et n'ont jamais subi de défaite lors d'une séance de tirs au but.

La Croatie a remporté ses quatre séries de tirs au but

L'équipe nationale de Croatie possède l'un des meilleurs records de tirs au but dans les Coupes du Monde. Les représentants des Balkans ont déterminé le vainqueur via les tirs au but à quatre reprises et se sont qualifiés pour le tour suivant à chaque fois.

Résultats de la Croatie aux tirs au but :

CM 2018, 1/8 de finale — contre le Danemark 3:2 ;

CM 2018, quart de finale — contre la Russie 4:3 ;

CM 2022, 1/8 de finale — contre le Japon 3:1 ;

CM 2022, quart de finale — contre le Brésil 4:2.

En particulier, lors des tournois de 2018 et 2022, le sang-froid des joueurs croates a joué un rôle crucial dans la progression de l'équipe vers les stades avancés.

Le Maroc a réussi ses deux tests

L'équipe nationale du Maroc a également remporté ses deux séances de tirs au but lors des Coupes du Monde.

Le représentant africain a remporté pour la première fois un duel aux tirs au but 3:0 contre l'Espagne en 1/8 de finale du Mondial 2022. Ce résultat a été une étape cruciale dans le parcours historique du Maroc.

En 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026, les Marocains ont battu les Pays-Bas 3:2 aux tirs au but, préservant ainsi leurs statistiques sans défaite.

Le Paraguay a également profité pleinement de ses opportunités

L'équipe nationale du Paraguay a également participé à deux séances de tirs au but lors des Mondiaux et a gagné dans les deux cas.

Résultats des représentants sud-américains :

CM 2010, 1/8 de finale — contre le Japon 5:3 ;

CM 2026, 1/16 de finale — contre l'Allemagne 4:3.

La récente victoire du Paraguay contre l'Allemagne a permis à l'équipe de maintenir son taux de réussite de 100 % aux tirs au but.

Le sang-froid est le facteur décisif lors des penalties

La séance de tirs au but est considérée comme l'une des pressions psychologiques les plus fortes du football. Dans une telle situation, outre la compétence du joueur, la gestion des nerfs, la préparation du gardien et la stabilité psychologique de l'équipe sont primordiales.

La Croatie, le Maroc et le Paraguay sont les seules équipes nationales à avoir franchi cette épreuve sans erreur jusqu'à présent dans les Coupes du Monde.

Selon vous, laquelle de ces trois équipes est la plus forte lors des tirs au but ?