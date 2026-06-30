Smartphone décevant : le prix du Samsung Galaxy A27 augmente, ses capacités diminuent

Le nouveau smartphone Galaxy A27 de Samsung est au cœur des critiques avant même le début officiel des ventes. Certaines publications spécialisées dans la technologie considèrent l'appareil comme l'une des mises à jour les plus incompréhensibles et décevantes de l'année.

Bien que le nouveau modèle soit présenté comme le successeur du Galaxy A26, les changements ne sont pas aussi significatifs que beaucoup l'espéraient. Certaines spécifications techniques ont été améliorées, mais plusieurs fonctionnalités importantes ont été réduites. Malgré cela, le prix du smartphone a augmenté de 50 dollars par rapport au modèle précédent.

Un nouveau processeur comme avantage principal

Le changement le plus important du Galaxy A27 est l'utilisation du processeur Snapdragon 6 Gen 3. La nouvelle puce devrait offrir une vitesse et une efficacité énergétique supérieures à celles de l'ancien processeur Exynos 1380.

L'appareil est équipé d'une mémoire vive de type LPDDR5. Cela peut avoir un impact positif sur le lancement des applications, l'utilisation simultanée de plusieurs programmes et la vitesse globale du système.

Le design présente également un léger changement. Au lieu de l'encoche en forme de goutte d'eau, un poinçon circulaire plus moderne est utilisé pour la caméra frontale. Cela rafraîchit légèrement l'apparence du smartphone.

Les capacités de l'appareil photo ont été réduites

Les principales critiques concernant le nouveau modèle portent sur les caméras. Alors que le Galaxy A26 était doté d'une caméra frontale de 13 MP, le capteur selfie du Galaxy A27 a été réduit à 12 MP.

La baisse de qualité de l'appareil photo ultra grand-angle est encore plus notable. Alors que le modèle précédent utilisait un capteur de 8 MP, il a été réduit à 5 MP sur le nouveau smartphone.

Ces changements peuvent affecter la qualité des prises de vue grand angle et la reproduction des petits détails. C'est pourquoi le nouveau smartphone n'est pas considéré comme une mise à jour complète en termes de caméra, mais plutôt comme un pas en arrière sur certains aspects.

Le niveau de protection contre l'eau s'est également détérioré

Le modèle Galaxy A26 bénéficiait d'une protection contre l'eau et la poussière selon la norme IP67. Sur le Galaxy A27, cet indice a été abaissé au niveau IP64.

La protection IP64 protège le smartphone contre les éclaboussures et la poussière dans une certaine mesure. Cependant, elle ne protège pas complètement l'appareil contre les immersions accidentelles.

La fiabilité est un facteur important, même pour les smartphones d'entrée de gamme. Par conséquent, la réduction du niveau de protection soulève des questions parmi les utilisateurs.

Le prix n'offre pas d'avantage face à la concurrence

Le prix du Galaxy A27 est fixé à 349 dollars. C'est 50 dollars de plus que le modèle précédent.

Dans cette gamme de prix, on trouve des concurrents comme le Nothing Phone (4a), le OnePlus Nord CE 5 et le Google Pixel 9a. Certains d'entre eux offrent un meilleur appareil photo, un meilleur logiciel ou des caractéristiques techniques plus équilibrées.

Selon les experts de Tech Advisor, même le Pixel 9a, moins cher et lancé en mars 2025, pourrait sembler être un choix plus judicieux pour de nombreux acheteurs.

« À une époque où les prix augmentent en raison des mises à jour évolutives et de la pénurie de puces, c'est une nouvelle très décevante de la part de Samsung », a écrit Tech Advisor.

À qui le Galaxy A27 peut-il convenir ?

Le nouveau smartphone peut intéresser les utilisateurs à la recherche d'un processeur plus puissant, d'une mémoire vive plus rapide et d'un design plus moderne. Cependant, pour les acheteurs pour qui la qualité de l'appareil photo, la protection contre l'eau et le prix sont importants, le Galaxy A27 semble peu attrayant.

Samsung donne l'impression de faire un pas en avant et deux pas de côté avec ce nouveau modèle. Le succès réel de l'appareil sur le marché sera connu une fois les ventes lancées et les tests indépendants publiés.

Selon vous, le Samsung Galaxy A27 vaut-il ses 349 dollars ?