Extension de la fonction Live Chats sur Threads : nouvelles opportunités et commodités

Le réseau social Threads, appartenant à Meta, met à jour considérablement sa fonction Live Chats et ouvre son accès à un plus grand nombre d'utilisateurs. Cette mise à jour devrait renforcer la compétition avec X (anciennement Twitter) dans le domaine des communications en temps réel. Désormais, les utilisateurs pourront utiliser des services de traduction et gérer les conversations plus efficacement. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

L'une des fonctionnalités les plus importantes est la possibilité de traduire automatiquement les conversations. Cela élimine les barrières linguistiques pour les utilisateurs mondiaux, permettant à des personnes de différents pays de communiquer librement dans un même chat. Selon Threads, cette étape contribuera à la popularité de la plateforme auprès de l'audience internationale.

Outils de modération et de gestion

Les Live Chats sont désormais ouverts non seulement aux utilisateurs ordinaires, mais aussi aux leaders de communauté actifs appelés « Community Champions ». Ce groupe comprend les utilisateurs ayant un grand nombre d'abonnés dans leurs communautés et organisant régulièrement des discussions intéressantes. De plus, les organisateurs de chats peuvent désormais inviter jusqu'à trois co-hôtes pour aider à gérer la conversation.

Une autre nouveauté importante pour les organisateurs est le droit de supprimer des messages pour tout le monde. Cela facilite le processus de modération et aide à maintenir l'étiquette de la conversation. Par ailleurs, Threads teste actuellement des moyens de rendre les messages de l'organisateur visuellement distincts dans les chats.

Actuellement, jusqu'à 150 participants peuvent écrire activement des messages, envoyer des images, des vidéos et des liens simultanément dans une salle Live Chats. Si le nombre de participants dépasse cette limite, les nouveaux arrivants passent en mode « spectateur ». Ils peuvent lire les messages, réagir avec des emojis et participer à des sondages, mais ne peuvent pas envoyer de messages textuels.

Concurrence et plans futurs

Aux premiers jours de son lancement, Threads a été critiqué pour l'absence de communications en temps réel, de hashtags et de flux chronologiques. Cependant, la plateforme a rapidement corrigé ces lacunes. La fonction Live Chats propose un format unique qui n'existe même pas sur le réseau X, rendant Threads encore plus pertinent et intéressant.

L'entreprise a promis deux autres nouveautés majeures attendues par les utilisateurs dans un avenir proche :

le support de la fonction Live Chats pour la version desktop (ordinateur) ;

la possibilité d'épingler des messages importants en haut du chat (pinned messages).

Il convient de noter que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Threads a dépassé 500 millions ce mois-ci. Les DM (messages privés), le messager desktop et de nombreuses autres mises à jour sont les principales raisons de cette croissance rapide de la plateforme.