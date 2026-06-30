Anthropic présente Claude Science, une plateforme dédiée aux scientifiques

Anthropic, l'un des leaders de l'intelligence artificielle, a annoncé le lancement de Claude Science, une nouvelle plateforme conçue pour simplifier radicalement le processus de recherche scientifique. Il ne s'agit pas simplement d'un nouveau modèle, mais d'un espace de travail numérique pour les chercheurs, regroupant diverses bases de données, pipelines de calcul et outils d'analyse dans un environnement unique. Ce développement permet aux chercheurs de se concentrer pleinement sur les découvertes sans être distraits par le passage entre différentes applications. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Les représentants d'Anthropic soulignent que Claude Science n'est pas un nouveau modèle d'AI. Il s'appuie sur des modèles existants tels que Claude 3.5 Sonnet ou Claude 3 Opus. L'objectif principal de l'entreprise est de s'éloigner de la simple fourniture d'un modèle brut pour créer un environnement de travail prêt à l'emploi pour des domaines spécifiques. C'est analogue à une version de l'outil Claude Code, destinée aux développeurs, mais adaptée à la recherche scientifique.

De vastes possibilités pour la recherche

La plateforme Claude Science agit comme un assistant principal aidant les scientifiques à gérer leurs projets. Les caractéristiques distinctives du système incluent :

un accès direct à plus de 60 grandes bases de données scientifiques ;

un ensemble d'outils spécialisés pour l'étude de la génomique, de la chimie et des structures protéiques ;

une fonction de création de « sous-agents » pour exécuter des tâches complexes et déléguer le travail ;

un module d'AI dédié à la vérification des faits (fact-checker).

La fonction de vérification des faits est particulièrement cruciale aujourd'hui, car les articles scientifiques rédigés par AI présentent souvent des sources inexistantes ou des erreurs de calcul. Claude Science revérifie chaque citation et chiffre avant la publication, augmentant ainsi la fiabilité des travaux scientifiques.

Questions de transparence et de sécurité

La reproductibilité des résultats scientifiques est l'un des points les plus critiques de la science moderne. Pour résoudre ce problème, Anthropic conserve l'historique précis du code et de l'environnement ayant généré chaque structure protéique 3D ou schéma chimique. Les scientifiques peuvent modifier des graphiques et des dessins via de simples commandes textuelles, et le système modifie automatiquement le code logiciel sous-jacent.

Du point de vue de la sécurité, Claude Science peut fonctionner sur l'infrastructure privée des laboratoires. Cela permet de traiter des données de recherche ultra-confidentielles localement, sans les envoyer vers les serveurs d'Anthropic. Des experts d'institutions prestigieuses telles que Gladstone Institutes et Allen Institute ont déjà réussi à créer des navigateurs génomiques complexes en quelques jours grâce à cet outil.

Cette initiative d'Anthropic est vue comme une réponse au modèle GPT-Rosalind présenté par OpenAI. Cependant, alors qu'OpenAI s'est concentré sur l'amélioration du raisonnement biologique du modèle, Anthropic a choisi d'automatiser l'ensemble du flux de travail. Cette concurrence devrait finalement accélérer considérablement la vitesse des découvertes scientifiques.