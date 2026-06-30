Le Real Madrid veut battre le record mondial des transferts : 223 millions d'euros pour Michael Olise

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Le Real Madrid veut battre le record mondial des transferts : 223 millions d'euros pour Michael Olise

Le Real Madrid prépare une nouvelle opération colossale qui pourrait secouer le monde du football. Dans le but de finaliser son projet de nouvelle génération de « Galactiques », le président du club, Florentino Pérez, prévoit de dépenser une somme record pour l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise. Si ce transfert se concrétise, il deviendrait le plus cher de l'histoire du football. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Selon les informations diffusées par le journal SPORT, le « club royal » est prêt à débourser un total de 223 millions d'euros pour le talent français. L'offre comprendrait un paiement garanti de 190 millions d'euros ainsi que 33 millions d'euros de bonus. Ce montant devrait battre le record de 222 millions d'euros payé par le Paris Saint-Germain pour Neymar en 2017.

La promesse et la stratégie de Florentino Pérez

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait promis lors de ses dernières campagnes électorales de réaliser le plus gros transfert de l'histoire du club. « Je ferai la plus grande offre jamais présentée par le Real Madrid pour un joueur », avait-il déclaré. À l'heure actuelle, Michael Olise semble être devenu l'objet principal de cette promesse.

Michael Olise a considérablement renforcé sa réputation grâce à ses performances éclatantes aux côtés de Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde 2026. Âgé de 24 ans, l'ailier est sous contrat avec le club munichois jusqu'en 2029. Cependant, l'offre « scandaleuse » de Madrid pourrait faire réfléchir la direction du géant allemand.

La réaction de la direction du Bayern

Pour l'instant, le Bayern Munich affirme ouvertement ne pas avoir l'intention de laisser partir sa star. Le président du club, Herbert Hainer, a conseillé aux Madrilènes d'« économiser leurs forces », soulignant que Michael Olise n'est pas à vendre. Selon Hainer, les relations entre les deux clubs sont excellentes et les représentants du Real Madrid n'ont pour l'instant établi aucun contact officiel.

Néanmoins, il semblerait que le joueur lui-même ait demandé une réunion avec les responsables du club pour prendre une décision claire sur son avenir. Michael Olise souhaite savoir si le Bayern envisagerait une offre si elle atteignait réellement un niveau record. Cela indique que la situation pourrait changer radicalement pendant le mercato.

Ce transfert revêt également un intérêt particulier pour les fans de football, car la réunion de stars telles que Kylian Mbappé, Vinícius Júnior et Michael Olise au sein du Real Madrid pourrait totalement modifier l'équilibre des forces dans le football européen. Pour l'instant, toute l'attention est tournée vers les négociations en coulisses entre Munich et Madrid.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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