Ansu Fati officiellement transféré à Monaco : Barcelone cède son academy

Le club français de l'AS Monaco a annoncé avoir finalisé le transfert de l'attaquant espagnol Ansu Fati. Après l'avoir accueilli en prêt, le club de Ligue 1 a décidé d'activer la clause d'achat de 11 millions d'euros. Le talentueux joueur, qui avait hérité du mythique numéro 10 du FC Barcelone après le départ de Lionel Messi, poursuivra désormais sa carrière dans le club de la Principauté. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, l'attaquant de 23 ans a signé un contrat de quatre ans avec Monaco, valable jusqu'en juin 2030. Le FC Barcelone a également officialisé l'accord. Selon les termes du contrat, le club catalan conserve un pourcentage sur une future revente du joueur.

Ansu Fati a passé la saison dernière à Monaco en prêt, réussissant à retrouver sa meilleure forme sportive. Il a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 12 buts. Les statistiques montrent qu'il a marqué un but toutes les 110 minutes, soit l'une des meilleures efficacités de Ligue 1 la saison dernière.

Débuts éclatants et difficultés en Catalogne

Ansu Fati était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de la Masia, l'académie du FC Barcelone, ces dernières années. Il a fait ses débuts avec l'équipe première lors de la saison 2019-2020 et a rapidement battu plusieurs records. Notamment, à 16 ans et 304 jours, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club en marquant contre Osasuna. Il a également établi le record du plus jeune buteur de l'histoire de la Champions League.

Cependant, des blessures successives et un prêt infructueux au club anglais de Brighton ont pesé sur sa carrière. La direction et le staff technique du FC Barcelone envisageaient de le transférer définitivement en raison de préoccupations concernant son état physique. Monaco a fait confiance au joueur, et celui-ci a commencé à justifier cette confiance.

Le FC Barcelone a exprimé sa gratitude envers le joueur dans un communiqué officiel : "Le FC Barcelone remercie sincèrement Ansu Fati pour sa loyauté et sa contribution à l'équipe, et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière". Fati a disputé un total de 123 matchs avec le club catalan, marquant 29 buts.

Nouvelle page et projets d'avenir

À Monaco, Fati a prouvé une fois de plus sa qualité technique et son instinct de buteur. Son doublé lors du derby contre Nice ainsi que ses buts victorieux contre Lens et Metz sont restés gravés dans la mémoire des supporters. La direction du club souligne que l'état physique du joueur est totalement rétabli et qu'il sera l'une des figures clés pour accroître le potentiel offensif de l'équipe.

Ce transfert est une opportunité idéale pour Ansu Fati de s'éloigner de la pression immense exercée en Catalogne et de révéler pleinement son potentiel dans un nouvel environnement. Dans un club comme Monaco, reconnu pour savoir travailler avec les jeunes talents, on s'attend à ce qu'il réintègre le cercle des meilleurs attaquants d'Europe.