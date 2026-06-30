Gabriel Magalhaes : la tactique d'Arsenal aide l'équipe nationale du Brésil

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Gabriel Magalhaes : la tactique d'Arsenal aide l'équipe nationale du Brésil

Le défenseur central de l'équipe nationale du Brésil, Gabriel Magalhaes, a partagé les facteurs de réussite du match difficile contre le Japon lors du 1/16e de finale du championnat. Le joueur a souligné que son assist pour le but crucial marqué par Casemiro est directement lié au style de jeu du club londonien Arsenal. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée à Houston, aux États-Unis, alors que les Brésiliens étaient menés au score, Gabriel s'est projeté vers l'avant pour délivrer une superbe passe à Casemiro. Selon le média UOL, le défenseur considère son activité offensive comme le résultat des instructions tactiques mises en place par l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta. Le fait que le club londonien joue avec une ligne défensive haute permet au joueur de se sentir confiant même dans la moitié de terrain adverse.

L'impact du style d'Arsenal sur la scène internationale

Dans une interview d'après-match, Gabriel Magalhaes a expliqué comment ses responsabilités en club l'aident en équipe nationale. « C'est un aspect sur lequel je travaille régulièrement à Arsenal », a déclaré le défenseur. Selon lui, l'occupation constante de positions hautes en club l'a aidé à repérer à temps le mouvement de Casemiro dans la surface de réparation.

L'équipe d'Arsenal se distingue en Premier League par son football agressif et progressif. Gabriel a souligné que c'est précisément grâce à ce style que sa vision du jeu et sa précision dans les passes se sont améliorées. Cela s'est avéré décisif pour changer le rythme du match et rétablir l'équilibre pour le Brésil au moment le plus critique.

En fin de match, un autre représentant d'Arsenal, Gabriel Martinelli, a également marqué son empreinte. Son but a assuré la victoire volontaire du Brésil et a propulsé l'équipe au tour suivant. Selon Goal.com, une telle collaboration réussie entre deux coéquipiers de club au sein de la sélection témoigne d'une atmosphère et d'une compréhension mutuelle élevées au sein de l'équipe nationale brésilienne.

L'équipe nationale du Brésil a pu démontrer sa force lors du match contre le Japon. Magalhaes a exprimé sa grande joie suite au but de son coéquipier Martinelli, affirmant que réussir ensemble dans l'un des tournois les plus prestigieux au monde est une source de fierté particulière. Cette victoire a ouvert la voie des « pentacampeões » vers l'étape suivante.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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