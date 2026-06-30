Michael Owen, ancienne star de l'équipe d'Angleterre et de Liverpool et Ballon d'Or, a fait une déclaration surprise sur l'une des plus grandes stars du football moderne, Harry Kane. Selon Owen, l'attaquant évoluant actuellement au Bayern Munich est le plus grand buteur de l'histoire du football anglais. Cependant, l'expert a qualifié le transfert du joueur vers le championnat allemand de la plus grande erreur stratégique de sa carrière. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Dans un article écrit pour le Daily Mail, Owen a admis avoir initialement douté du talent de Harry Kane. Selon lui, avec le temps, Kane a prouvé qu'il était devenu l'attaquant le plus dangereux au monde grâce à son travail acharné et son perfectionnement constant. Owen a hautement estimé Kane non pas comme un talent inné, mais comme un professionnel s'étant construit lui-même.

Le niveau de la Bundesliga et la question des records

Michael Owen n'a pas caché son mécontentement concernant le transfert de Harry Kane au Bayern Munich. Selon lui, la possibilité de devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Premier League était plus prestigieuse qu'un titre de champion en Allemagne. Owen a décrit le niveau de la Bundesliga comme étant « ordinaire », soulignant que gagner là-bas n'est pas un exploit majeur pour un joueur du calibre de Kane.

« Je maintiens mon opinion : Harry Kane est un joueur d'un niveau bien supérieur à la Bundesliga. Il aurait dû rester en Angleterre et battre le record d'Alan Shearer. Gagner des trophées avec le club munichois n'aura pas le même impact sur son héritage qu'une domination absolue en Premier League », écrit Owen.

L'ancien attaquant a également reconnu que le style de jeu de Kane a évolué et s'est perfectionné au fil des ans. Sa capacité à redescendre au milieu de terrain pour organiser le jeu et créer des opportunités pour ses coéquipiers est très précieuse dans le football actuel. Owen a également souligné la condition physique du joueur et sa faible propension aux blessures.

Selon Goal.com, Owen considère Harry Kane comme le joueur le plus fort mentalement. Il a affirmé que si un penalty décisif était accordé en finale de Coupe du Monde, il confierait sans hésiter cette responsabilité à Kane. Le sang-froid de Kane et sa capacité à travailler sous pression sont les principaux aspects qui le distinguent des autres attaquants.

En conclusion, bien que Harry Kane soit actuellement très productif en Allemagne, les experts et les supporters anglais attendent avec impatience son retour au pays pour poursuivre ses records. La reconnaissance d'Owen confirme une fois de plus la place élevée de Kane dans l'histoire du football anglais.