Blue Origin n'a toujours pas identifié la cause de l'explosion de la fusée New Glenn

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Blue Origin n'a toujours pas identifié la cause de l'explosion de la fusée New Glenn

La société spatiale Blue Origin, appartenant au milliardaire Jeff Bezos, recherche toujours les causes de l'explosion de la méga-fusée New Glenn survenue le mois dernier. Bien que l'entreprise ambitionne de reprendre les vols d'ici la fin de l'année, la racine exacte de la défaillance technique reste inconnue. C'est ce qu'a déclaré le PDG de l'entreprise, Dave Limp, dans un communiqué officiel. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information .

Le dirigeant de Blue Origin a souligné dans son rapport le plus détaillé que les experts travaillent actuellement à « identifier et corriger la cause principale » de l'explosion. Les analyses préliminaires indiquent que le problème est survenu dans la section caudale du premier étage de la fusée. Pour ce faire, l'entreprise analyse un volume massif de données provenant de nombreuses caméras et capteurs.

Échec des tests et dommages constatés

Après plus de dix ans de développement prudent, la fusée New Glenn a effectué son premier vol en janvier 2025. Cependant, lors du quatrième vol d'essai le 28 mai, une explosion inattendue s'est produite. Par chance, personne n'a été blessé, mais les infrastructures ont été gravement endommagées.

L'explosion a endommagé l'unique pas de tir situé au cap Canaveral, en Floride. Plus précisément, la tour parafoudre et l'imposant dispositif de transport et d'érection (transporter-erector) ont été totalement détruits. Des bâtiments voisins ont également été touchés. Néanmoins, Dave Limp a considéré comme positif le fait que les châteaux d'eau et les réservoirs de gaz n'aient pas été endommagés.

Changements stratégiques et obligations envers la NASA

Il est crucial pour Blue Origin de reprendre les vols rapidement, car l'entreprise est l'un des partenaires principaux du programme de la NASA visant à ramener l'humanité sur la Lune. La direction a décidé de modifier l'approche technique pour accélérer les lancements. Désormais, une grue géante sera utilisée pour installer la fusée sur le pas de tir au lieu du dispositif de transport spécialisé.

Selon Dave Limp, cette méthode permettra non seulement de reprendre les vols plus rapidement, mais aussi d'augmenter la fréquence des lancements de New Glenn à l'avenir. Avant l'explosion, l'entreprise prévoyait d'effectuer 12 vols cette année.

Actuellement, les ingénieurs de Blue Origin s'efforcent de remédier aux conséquences de l'explosion et de revoir la sécurité de la fusée. Cette méga-fusée est considérée comme le principal concurrent du projet Starship de SpaceX, et son succès est déterminant pour la stratégie d'exploration spatiale des États-Unis.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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