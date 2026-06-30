Syomin estime hautement les chances du Maroc à la Coupe du Monde 2026

L'entraîneur expérimenté Yuriy Syomin s'est exprimé sur le potentiel de l'équipe nationale du Maroc, qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, les Africains prouvent une fois de plus leur capacité à obtenir des résultats inattendus lors des grands tournois.

L'équipe nationale du Maroc a disputé un match difficile contre les Pays-Bas en seizièmes de finale. Après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire et prolongations, le vainqueur a été déterminé aux tirs au but. Les joueurs marocains ont fait preuve de sang-froid pour décrocher leur billet pour le tour suivant.

Syomin s'attend à un nouveau résultat historique du Maroc

Yuriy Syomin a souligné que la communauté du football avait déjà constaté la force du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022. Selon l'entraîneur, les Africains démontrent à nouveau leur niveau lors du Mondial 2026.

« Lors du précédent Mondial en 2022, tout le monde avait vu la force du Maroc. Désormais, tous l'ont constaté également lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 », a déclaré Syomin.

L'expert a noté que, théoriquement, le Maroc pourrait répéter son succès de la précédente Coupe du Monde et atteindre à nouveau les demi-finales. Cependant, il a ajouté que la réalisation de cet objectif serait très complexe.

Prochain adversaire : le Canada, pays hôte

L'équipe nationale du Maroc affrontera l'équipe du Canada, l'un des pays hôtes, en huitièmes de finale. Ce match exigera à nouveau des Africains une défense organisée, des contre-attaques rapides et une condition physique élevée.

Le Canada s'appuiera sur le soutien de ses supporters à domicile. Pour cette raison, la prochaine confrontation pourrait s'avérer plus difficile pour le Maroc que le match contre les Pays-Bas.

Le Maroc avait marqué l'histoire en 2022

Pour rappel, l'équipe nationale du Maroc avait atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 et avait terminé à la quatrième place. Ainsi, l'équipe est devenue la première nation africaine à atteindre les demi-finales de l'histoire du Mondial.

Les Marocains ont désormais l'opportunité de répéter ce résultat historique. Cependant, en phase à élimination directe, chaque erreur peut être fatale.

Pensez-vous que le Maroc atteindra à nouveau les demi-finales cette fois-ci ?