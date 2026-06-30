La Cour suprême des États-Unis annule le décret de Trump sur la citoyenneté

La Cour suprême des États-Unis a refusé de rendre exécutoire le décret du président Donald Trump visant à limiter l'octroi automatique de la citoyenneté à certains enfants nés sur le territoire du pays.

Selon la décision rendue le 30 juin, le droit à la citoyenneté basée sur le lieu de naissance est garanti par le 14e amendement de la Constitution des États-Unis. Les juges ont adopté la décision par six voix contre trois.

Que prévoyait le décret de Trump ?

Donald Trump a signé le décret relatif à la citoyenneté après son retour à la Maison Blanche le 20 janvier 2025.

Selon le document, la citoyenneté américaine ne serait pas automatiquement accordée aux enfants dont la mère se trouve aux États-Unis avec un statut illégal ou temporaire, et dont le père n'est ni citoyen américain ni résident permanent.

En d'autres termes, si aucun des parents n'était citoyen américain ou détenteur d'une « carte verte », la citoyenneté d'un enfant né sur le territoire du pays pourrait ne pas être reconnue par les autorités étatiques.

Cependant, après la signature de cette initiative, elle a été contestée en justice par plusieurs États, des défenseurs des droits et des familles d'immigrants.

La Cour suprême s'est appuyée sur la Constitution

La majorité des membres de la Cour a souligné que le décret présidentiel était contraire au 14e amendement de la Constitution des États-Unis.

Selon cette norme constitutionnelle, toute personne née sur le territoire des États-Unis et relevant de sa juridiction est considérée comme citoyenne américaine. Cette règle est largement appliquée depuis la fin du XIXe siècle.

Le président de la Cour suprême, John Roberts, a rédigé la décision au nom de la majorité. La Cour a également maintenu l'approche juridique établie dans l'affaire Wong Kim Ark de 1898. Selon celle-ci, presque tous les enfants nés aux États-Unis acquièrent la citoyenneté, à l'exception de certains cas comme les enfants de diplomates.

La décision a été adoptée par six voix contre trois

Six membres de la Cour suprême ont soutenu le maintien du droit à la citoyenneté par le lieu de naissance. Trois juges se sont opposés à la décision.

Ainsi, l'une des initiatives les plus controversées de l'administration Trump concernant la citoyenneté a subi une défaite juridique majeure.

Auparavant, en juin 2025, la Cour suprême n'avait pas rendu de décision finale sur le fond du décret, limitant seulement la capacité des tribunaux inférieurs à appliquer des interdictions nationales. La décision du 30 juin 2026 a porté directement sur la substance du droit à la citoyenneté.

Qu'est-ce que la citoyenneté par le droit du sol ?

L'acquisition de la citoyenneté par la naissance signifie qu'une personne devient automatiquement citoyenne d'un État spécifique au moment où elle vient au monde.

Dans la pratique internationale, il existe principalement deux principes de détermination de la citoyenneté.

Le droit du sol

Selon le principe du « droit du sol », la citoyenneté est déterminée par le lieu de naissance de l'enfant.

Selon le système en vigueur aux États-Unis, un enfant né sur le territoire du pays est généralement considéré comme citoyen américain, indépendamment de la citoyenneté ou du statut migratoire de ses parents.

Il existe quelques exceptions, comme les enfants de représentants d'États étrangers bénéficiant de l'immunité diplomatique.

Le droit du sang

Selon le principe du « droit du sang », le critère principal n'est pas le lieu de naissance de l'enfant, mais la citoyenneté de ses parents.

C'est cette approche qui prédomine dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie. Si l'un ou les deux parents de l'enfant sont citoyens d'un État donné, celui-ci acquiert la citoyenneté selon les modalités prévues par la loi.

En Ouzbékistan également, la citoyenneté des parents est primordiale pour déterminer la citoyenneté. Le simple fait d'être né sur le territoire du pays ne confère pas automatiquement la citoyenneté ouzbèke dans tous les cas.

Quel sera le sort de l'initiative de Trump ?

La décision de la Cour suprême a annulé la possibilité d'appliquer le décret présidentiel. Désormais, un simple décret présidentiel ne suffira pas pour modifier sérieusement le système de citoyenneté par le lieu de naissance.

Cela pourrait nécessiter un processus politique et juridique beaucoup plus complexe, tel que l'adoption d'une nouvelle loi par le Congrès ou une modification de la Constitution.

Ainsi, la pratique de l'octroi automatique de la citoyenneté aux enfants nés aux États-Unis reste inchangée pour le moment.