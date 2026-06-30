Les astronautes de la NASA sortent dans l'espace : travaux de réparation sur l'ISS

Les astronautes de la NASA, Chris Williams et Jessica Meir, ont effectué une sortie dans l'espace pour remédier à un dysfonctionnement technique critique sur la Station spatiale internationale (ISS). L'objectif principal de cette mission est de réparer le manipulateur robotisé Canadarm2 situé sur la partie extérieure de la station. La NASA diffuse le processus en direct via son site officiel. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon le plan, le temps de travail des astronautes dans l'espace sera d'environ 6,5 heures. L'opération a débuté à 08:20, heure de la côte est des États-Unis. Pendant ce temps, les spécialistes doivent remettre en état un dispositif vital pour la sécurité et la logistique de la station.

Dysfonctionnement du bras robotisé et processus de réparation

Le problème principal concerne l'articulation du « poignet » du manipulateur Canadarm2. Il a été rapporté que cette pièce est tombée en panne le 27 mai de cette année lors de travaux planifiés. Les astronautes ont pour mission de remplacer précisément cette articulation défectueuse par une nouvelle.

Le Canadarm2 est l'un des dispositifs d'ingénierie les plus complexes de l'espace, situé dans le segment américain de l'ISS. Sa longueur totale est de 17,6 mètres et son poids est d'environ 1 800 kilogrammes. Ce bras mécanique composé de sept articulations est d'une importance capitale pour la vie de la station.

À quoi sert le Canadarm2 ?

Ce système robotisé effectue une série d'opérations cruciales sur la station, notamment :

La capture et l'amarrage des vaisseaux de transport de fret non habités ;

Le déplacement de charges lourdes et d'équipements scientifiques le long de la station ;

L'inspection visuelle de la partie extérieure de la station ;

L'assistance et le déplacement des astronautes lors de leurs sorties dans l'espace.

De tels processus technologiques suscitent également un grand intérêt chez les passionnés et spécialistes de l'espace ouzbeks. Chaque panne sur la Station spatiale internationale peut affecter la sécurité de toute l'expédition, c'est pourquoi le bon fonctionnement d'appareils comme le Canadarm2 est une priorité absolue.

Selon ixbt.com, si ces travaux de réparation se terminent avec succès, le processus de réception des prochains vaisseaux de fret arrivant à la station sera considérablement facilité. Actuellement, les astronautes continuent d'accomplir des tâches techniques complexes selon le calendrier établi.