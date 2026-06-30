Côte d'Ivoire - Norvège : commentaire textuel

45+5'⏱
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps. Les joueurs regagnent les vestiaires. Score à la mi-temps : Côte d'Ivoire — Norvège 0:1.
45+2'
Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) a manqué une occasion en or — il s'est élevé sur un coup franc à l'intérieur de la surface. Sa tête a frôlé le poteau gauche.
45+1'🟨
CARTON JAUNE ! L'arbitre Jesus Valenzuela a averti Antonio Nusa (Norvège) pour jeu brutal.
45+1'
Antonio Nusa (Norvège) a fait tomber l'adversaire et Jesus Valenzuela a sifflé la faute. La Côte d'Ivoire va tirer un coup franc.
45'
4 minutes de temps additionnel ont été signalées.
45'
Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire) a tiré un corner, mais le ballon a été contré par la défense.
44'
Yan Diomande (Côte d'Ivoire) a tiré le corner, mais Orian Nylund a bien lu le jeu et a capté le ballon.
44'
L'un des défenseurs a réagi au dernier moment et a brillamment bloqué la passe de Ghislain Konan (Côte d'Ivoire). L'arbitre a sifflé, corner pour la Côte d'Ivoire.
43'
Alexander Sørloth (Norvège) a parfaitement timing son appel dans la surface et a frappé une belle tête sur corner, mais le ballon a frôlé le poteau droit.
42'
Corner accordé à la Norvège.
42'
Erling Haaland (Norvège) a été le premier sur le ballon dans la surface et a frappé rapidement dans le coin inférieur gauche, trompant le gardien. Cependant, un défenseur a dégagé le ballon sur la ligne de but.
39'⚽0-1
BUT ! Antonio Nusa (Norvège) ouvre le score avec une frappe magnifique. Côte d'Ivoire — Norvège 0:1.
38'
Martin Ødegaard (Norvège) a frappé à l'entrée de la surface, mais son tir a été contré par un défenseur et n'a pas inquiété le gardien.
37'
Erling Haaland (Norvège) a sauté près du point de penalty et a tenté une tête vers le centre du but. Mais Yahiya Fofana a capté le ballon avec assurance, empêchant le but.
35'
Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) a reçu une passe à l'entrée de la surface et a frappé vers le centre du but, mais manquant de puissance, Orian Nylund a facilement capté le ballon.
35'
Franck Kessié (Côte d'Ivoire) a tiré le corner, mais le ballon est sorti du terrain.
33'
Ange-Yoan Bonny (Côte d'Ivoire) a tenté de se créer de l'espace et de centrer dans la surface, mais un défenseur a mis le pied au moment crucial pour dégager le ballon.
33'
Yan Diomande (Côte d'Ivoire) a tenté une passe basse vers un coéquipier démarqué. Cependant, l'un des défenseurs a parfaitement lu le jeu et a neutralisé le danger. L'arbitre assistant a pris la bonne décision et la Côte d'Ivoire obtiendra un corner.
31'
La Côte d'Ivoire a une occasion de marquer sur corner. Yan Diomandé (Côte d'Ivoire) centre dangereusement, mais aucun coéquipier ne parvient à dominer les défenseurs dans les airs.
29'
Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire) a tiré le corner, mais n'a trouvé aucun coéquipier et la défense a dégagé le ballon.
28'
Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire) frappe de l'extérieur de la surface, mais sa tentative est contrée. L'arbitre accorde un corner à la Côte d'Ivoire.
24'⏱
L'arbitre a sifflé pour une pause fraîcheur.
23'
Patrick Berg (Norvège) a tiré un corner dans la surface de réparation, mais la défense adverse était prête et a dégagé le ballon avec assurance
23'
Antonio Nusa (Norvège) a tenté une action individuelle, mais l'adversaire l'a stoppé avant qu'il ne puisse créer une occasion. Corner pour la Norvège.
21'
Ghislaine Conan (Côte d'Ivoire), ne trouvant pas de solution pour passer, a tenté l'action seule. Un superbe run et une frappe puissante depuis la surface, mais le ballon frôle le poteau gauche.
20'
David Wolf (Norvège) a manqué une belle occasion — sa passe dans la surface a été interceptée par la défense. La Norvège obtient un corner.
18'
Yan Diomande (Côte d'Ivoire) a tenté de passer le ballon à Nicolas Pepe, mais la passe était trop forte.
16'
Yan Diomande (Côte d'Ivoire) a tiré le corner, mais l'un des défenseurs a sauté le plus haut pour dégager le ballon de la tête.
15'
Yan Diomande (Côte d'Ivoire) a éliminé plusieurs adversaires, mais le défenseur a sorti le ballon. La Côte d'Ivoire obtient un corner.
11'
Erling Haaland était sur le point de se créer une occasion dangereuse, mais un défenseur a intercepté la passe de Martin Odegaard (Norvège) depuis l'intérieur de la surface.
9'
Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire) a trop frappé son corner, et aucun de ses coéquipiers n'a pu placer une tête.
9'
Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire) centre dans la surface, mais la tentative est contrée et le ballon sort. L'arbitre assistant signale un corner. Corner pour la Côte d'Ivoire.
8'
Yan Diomandé (Côte d'Ivoire) a tenté une tête sur un centre vers le bord du terrain, mais sa frappe était imprécise et est passée loin du poteau gauche.
5'
Ange-Jean Bonny (Côte d'Ivoire) a tenté de s'avancer, mais il a mal contrôlé le ballon et l'a perdu.
3'
Erling Haaland (Norvège) a trouvé de l'espace autour de la surface de réparation et a effectué une tête dangereuse. Cependant, l'un des défenseurs a bloqué la frappe avant qu'elle n'atteigne le gardien.
1'⏱
Le premier temps commence. Le match a débuté.
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