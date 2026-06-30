Côte d'Ivoire - Norvège : commentaire textuel

Les équipes nationales de Côte d'Ivoire et de Norvège s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Le match débutera le 30 juin à 22h00 (heure de Tachkent) au Dallas Stadium d'Arlington, Texas, aux États-Unis. La Côte d'Ivoire est entraînée par Emerse Faye et la Norvège par Stole Solbakken. L'équipe vainqueur se qualifiera pour les quarts de finale.

Zamin.uz le site couvrira les moments forts de cette rencontre via un commentaire textuel. Les buts, les occasions dangereuses, les avertissements, les remplacements et autres événements clés seront transmis en temps réel.

La Côte d'Ivoire a terminé la phase de groupes à la deuxième place derrière l'Allemagne. La Norvège s'est qualifiée pour les play-offs en terminant deuxième du groupe où se trouvait la France.

Composition de départ de la Côte d'Ivoire, 4-1-2-3 :

• Gardien : Yahia Fofana

• Défenseurs : Gislain Konan, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Gela Due

• Milieux : Ibrahim Sangaré, Christian Inao Ulay, Franck Kessié

• Attaquants : Nicolas Pépé, Ange-Yoan Bonny, Yan Diomandé

Composition de départ de la Norvège, 4-2-1-3 :

• Gardien : Erlien Nyuland

• Défenseurs : Markus Holmgreen Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe

• Milieux : Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

• Attaquants : Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth

La Norvège avait mis au repos une grande partie de ses joueurs clés lors du dernier match de groupe contre la France. Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth retrouvent le onze titularisable face à la Côte d'Ivoire. Trois changements ont été effectués dans l'équipe ivoirienne.

Les informations sur les remplaçants et les changements effectués durant le match seront disponibles dans le commentaire textuel.