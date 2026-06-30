Étape cruciale pour la centrale Akkuyu en Turquie : installation du dôme de la deuxième unité

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Étape cruciale pour la centrale Akkuyu en Turquie : installation du dôme de la deuxième unité

Une nouvelle étape stratégique a été franchie sur le chantier de la centrale nucléaire d'Akkuyu, la première centrale atomique de Turquie. Le dôme de l'enveloppe de confinement interne de la deuxième unité, construite par la corporation d'État russe Rosatom, a été installé conformément au projet. Ce processus est considéré comme l'une des opérations les plus complexes et les plus critiques de la construction du bâtiment du réacteur. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon le service de presse d'Akkuyu Nuclear, le levage et la mise en place du dôme ont été effectués à l'aide d'une grue à chenilles spéciale à haute capacité de levage. L'opération entière a duré environ sept heures, durant lesquelles l'immense structure a été positionnée avec une précision millimétrique. Le dôme lui-même a une forme hémisphérique et se compose de 15 sections de montage fabriquées en acier de construction spécial.

Complexité technique et mesures de sécurité

Les travaux de préparation de cette structure ont été menés à proximité immédiate du bâtiment de l'unité et ont duré quatre mois au total. Comme l'a souligné Sergey Butskikh, directeur général d'Akkuyu Nuclear JSC, l'installation de l'enveloppe de confinement interne a été l'étape finale dans la formation du volume hermétique du compartiment du réacteur. Désormais, les constructeurs passeront aux travaux de soudage du dôme et de la partie cylindrique de l'enveloppe.

Le projet de la centrale d'Akkuyu se distingue par sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées. Les bâtiments des réacteurs disposeront d'une enveloppe de confinement à double paroi :

  • L'enveloppe de confinement interne — système de sécurité de localisation de la centrale, assurant la stabilité du compartiment du réacteur ;
  • L'enveloppe de confinement externe — construite en béton armé, conçue pour résister à tout impact externe extrême, y compris les catastrophes naturelles.

Importance régionale et plans futurs

Ce projet devrait jouer un rôle décisif dans l'assurance de l'indépendance énergétique de la Turquie. La centrale d'Akkuyu comprendra quatre unités, chacune équipée de réacteurs VVER-1200 de génération 3+ basés sur la conception russe. La puissance de chaque bloc est de 1200 MW, ce qui couvrira une part significative des besoins en électricité du pays.

Pour information, grâce à ce projet, la Turquie rejoint le rang des pays développés en énergie atomique. Les représentants de la société ont indiqué que la mise en service de la première unité de la centrale est prévue pour la fin de 2026. Actuellement, les travaux de construction et de montage se poursuivent activement et en parallèle sur les quatre blocs.

L'expérience de la Turquie est également intéressante pour l'Ouzbékistan, car les questions du développement de l'énergie atomique dans notre région sont à l'ordre du jour. Les solutions technologiques et les systèmes de sécurité du projet Akkuyu donnent une idée précise de ce à quoi doivent ressembler les centrales nucléaires modernes.

AkkuyuTurquieRosatomÉnergieTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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