CDM 2026 : Mbappé rejoint Messi avec un doublé contre la Suède

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CDM 2026 : Mbappé rejoint Messi avec un doublé contre la Suède

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a livré une nouvelle performance éclatante lors de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant de 27 ans a été élu homme du match lors du huitième de finale contre la Suède.

Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés avec assurance 3-0, décrochant ainsi leur place en quart de finale. Mbappé, auteur d'un doublé, a été le grand artisan de cette victoire.

Mbappé a ouvert le score à la fin de la première période

La première partie de la rencontre a été dominée par la France. Bien que les Bleus aient créé de nombreuses occasions, ils n'ont réussi à ouvrir le score qu'à la fin de la première mi-temps.

À la 45e minute, Mbappé a réceptionné le ballon dans la surface adverse et a ouvert le score d'une frappe précise. En début de seconde période, Bradley Barcola a accentué l'avantage français.

À la 74e minute, Mbappé a une nouvelle fois sanctionné la défense suédoise, inscrivant son deuxième but personnel et le troisième pour la France.

Son nombre de buts dans le tournoi s'élève désormais à six

Après son doublé contre la Suède, Kylian Mbappé a porté son total à six buts lors de cette CDM 2026. Ainsi, l'attaquant français rattrape Lionel Messi dans la course au titre de meilleur buteur du tournoi.

Mbappé avait déjà été régulier devant le but lors de la phase de groupes. Ces deux nouveaux buts lors du premier match à élimination directe font de lui l'un des principaux prétendants au Soulier d'Or.

La France affiche un parcours sans faute dans le tournoi

L'équipe de France a remporté ses quatre premiers matchs de la Coupe du Monde. Grâce à son potentiel offensif, sa vitesse et la concurrence interne, elle s'affirme comme l'un des grands favoris.

Contre la Suède, les Français ont totalement maîtrisé le jeu, ne laissant aucune chance sérieuse à leur adversaire. Les deux buts de Mbappé prouvent une fois de plus que le capitaine assume son rôle dans les matchs décisifs.

Prochain adversaire en quart de finale : le Paraguay

L'équipe de France affrontera le Paraguay en huitièmes de finale. Le représentant sud-américain s'est qualifié après avoir éliminé l'Allemagne aux tirs au but lors du tour précédent.

L'équipe de Didier Deschamps part favorite pour ce prochain duel. Cependant, en phase éliminatoire, la moindre erreur peut être fatale. Le principal espoir de la France reste Kylian Mbappé, auteur de six buts.

Kilian MbappéLionel MessiSuèdeParaguayFrance
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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