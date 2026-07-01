Qu'a dit Didier Deschamps après la victoire contre la Suède en 1/16e de finale ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale de France, Didier Deschamps, a exprimé son opinion après la victoire convaincante contre la Suède en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Les « Bleus » se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant leur adversaire 3-0. Cependant, malgré le score fleuve, Deschamps a souligné que l'équipe n'avait pas encore atteint son objectif principal.

La France est venue au Mondial avec un objectif précis

Selon le technicien français, l'équipe est venue à la Coupe du Monde pour accomplir une mission définie à l'avance. L'entraîneur a noté que tous les joueurs comprenaient parfaitement cet objectif.

« Nous sommes venus ici avec une mission précise et je la partage avec l'équipe. Nous avons des raisons d'être fiers, mais le chemin est encore long devant nous », a déclaré Deschamps.

Ces dernières années, la France est l'un des grands favoris des tournois majeurs. C'est pourquoi on attend de l'équipe non seulement des victoires dans des matchs isolés, mais aussi d'atteindre les étapes décisives de la compétition.

Deschamps a évoqué les occasions manquées

Bien que la France ait battu la Suède par trois buts à zéro, le sélectionneur a affirmé que l'équipe aurait pu aggraver le score.

Selon lui, les joueurs n'ont pas pleinement profité de toutes les occasions créées devant le but adverse. Néanmoins, l'entraîneur s'est dit satisfait de la manière assurée dont ils ont franchi l'étape des play-offs.

« Nous avons franchi cette étape avec assurance. Pourtant, nous aurions pu concrétiser davantage d'occasions », a souligné le spécialiste.

Dans ce genre de confrontations, l'essentiel est de se qualifier pour le tour suivant. Cependant, Deschamps a montré qu'il ne négligerait pas les lacunes dans le jeu de l'équipe.

L'objectif principal est maintenant la récupération

L'équipe nationale de France jouera son prochain match dans quatre jours. Par conséquent, la récupération physique et mentale des joueurs est d'une importance capitale pour le staff technique.

Deschamps a déclaré que l'équipe doit à nouveau produire son meilleur football lors de la prochaine rencontre.

« Maintenant, nous devons récupérer et, dans quatre jours, montrer à nouveau notre meilleur jeu », a-t-il déclaré.

En phase éliminatoire de la Coupe du Monde, les courts intervalles entre les matchs peuvent sérieusement affecter la préparation des joueurs. C'est pourquoi le staff français s'efforce de répartir correctement la charge de travail.

« La réalité peut rapidement nous ramener sur terre »

Didier Deschamps a appelé les joueurs à ne pas tomber dans un excès de confiance. Il a souligné qu'il était dangereux de penser trop tôt aux étapes suivantes de la compétition.

« Il n'y a aucun sens à regarder trop loin. La réalité peut très vite vous ramener sur terre. Nous avons une équipe talentueuse, mais nous devons le prouver à chaque match », a dit Deschamps.

L'effectif de la France compte de nombreux joueurs de haut niveau mondial. Cependant, selon le sélectionneur, les noms célèbres et un effectif puissant ne garantissent pas à eux seuls la victoire.

Prochain adversaire : le Paraguay

Pour rappel, la France a battu la Suède 3-0 en 1/16e de finale. Désormais, les hommes de Didier Deschamps affronteront l'équipe nationale du Paraguay en quarts de finale.

Le Paraguay avait éliminé l'Allemagne lors du tour précédent aux tirs au but. La France s'attend donc à un test sérieux face à un adversaire organisé défensivement et combatif jusqu'au bout.

Les déclarations de Deschamps montrent qu'il n'y a pas de place pour la complaisance dans le camp français, même après une large victoire. L'équipe doit désormais prouver son potentiel à chaque match suivant.