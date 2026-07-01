Les États-Unis lèvent les restrictions sur l'exportation des modèles AI les plus puissants d'Anthropic

Le gouvernement américain a levé les restrictions strictes sur l'exportation des modèles les plus avancés d'Anthropic, l'un des laboratoires leaders en intelligence artificielle, nommés Mythos et Fable. Cette décision élimine l'exigence de licence qui entravait la popularisation internationale de ces technologies et rétablit l'accès à ces réseaux neuronaux pour les utilisateurs mondiaux. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Pour rappel, le 12 juin de cette année, le gouvernement américain avait inscrit ces produits sur la liste des technologies dont l'exportation est restreinte. Selon cette réglementation, la fourniture de ces modèles à des citoyens étrangers sans permis spécial était interdite. Ces restrictions ont causé d'importantes difficultés pour Anthropic, obligeant l'entreprise à suspendre totalement l'accès ouvert à ses modèles. Ces restrictions ont été officiellement levées le 1er juillet.

Sécurité et accord avec le gouvernement

Selon Howard Lutnick, secrétaire au Commerce des États-Unis, Anthropic s'est engagée à identifier et à éliminer proactivement les risques de sécurité liés aux modèles. De plus, l'entreprise a accepté de collaborer étroitement avec le gouvernement sur les normes et protocoles de Mythos, Fable et des développements futurs, et d'informer les autorités de toute activité malveillante.

Les experts en cybersécurité avaient initialement accueilli les interdictions avec scepticisme. Selon eux, les restrictions auraient pu être utilisées comme un outil de pression politique plutôt que comme une mesure de sécurité. Certains analystes y ont vu une réponse aux critiques de la direction d'Anthropic envers la politique gouvernementale. Cependant, l'entreprise a souligné qu'elle appliquait déjà volontairement la plupart de ces mesures de sécurité avant l'imposition des restrictions.

Concurrence mondiale et demandes du marché

L'assouplissement des restrictions d'exportation serait également dû aux progrès réalisés par les entreprises d'intelligence artificielle en Asie. En particulier, le fait que des modèles comme Fugu et Tulonfeng se rapprochent du niveau de Mythos en termes de capacités a poussé le gouvernement américain à agir pour ne pas perdre son avantage technologique.

Actuellement, non seulement Anthropic, mais aussi les derniers modèles d'autres géants comme OpenAI sont présentés à un groupe d'organisations spéciales approuvées par la Maison Blanche plutôt qu'à un usage public. Cela démontre que les processus de régulation globale dans le domaine sont encore complexes et changeants.

Concernant les capacités des modèles d'Anthropic :

Mythos — est considéré comme le modèle le plus puissant pour l'identification et l'analyse des vulnérabilités logicielles ;

— est considéré comme le modèle le plus puissant pour l'identification et l'analyse des vulnérabilités logicielles ; Fable — est une version destinée à l'usage public, équipée de barrières de sécurité supplémentaires ;

— est une version destinée à l'usage public, équipée de barrières de sécurité supplémentaires ; Les deux modèles affichent une efficacité élevée dans l'analyse de texte et la résolution de problèmes complexes.

Les représentants de l'industrie s'inquiètent des incertitudes dans la politique américaine relative à l'intelligence artificielle. Le décret de juin exigeant l'examen des modèles avant leur sortie a été critiqué par de nombreux analystes, dont Dean W. Ball d'OpenAI. Néanmoins, l'ouverture de la voie pour les modèles d'Anthropic devrait renforcer la position des technologies américaines sur le marché mondial.