Wayve, leader de la conduite autonome, verse 85 millions de dollars à ses employés

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Wayve, leader de la conduite autonome, verse 85 millions de dollars à ses employés

La startup britannique Wayve, spécialisée dans les systèmes de conduite autonome basés sur l'AI, a annoncé un programme de rachat d'actions (tender offer) de 85 millions de dollars pour ses employés. Cette mesure permet au personnel de convertir une partie de leurs actions en liquidités. Actuellement, Wayve est valorisée à 8,5 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des startups AI les plus chères d'Europe. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article .

Cette opération financière est soutenue par les investisseurs actuels et nouveaux de l'entreprise. Selon TechCrunch, le prestige de la société a augmenté après le tour de table Series D de 1,2 milliard de dollars en février. Lors de cette étape, des géants technologiques tels que Microsoft, NVIDIA et Uber ont investi massivement dans le projet Wayve. Il s'agit de la deuxième mesure de liquidité majeure de l'histoire de l'entreprise, la première ayant eu lieu en mai 2024.

Stratégie de rétention des talents

L'approche adoptée par Wayve s'inscrit dans une tendance croissante parmi les startups AI modernes. Pour éviter que leurs employés ne rejoignent des concurrents ou ne lancent leurs propres projets, les entreprises leur offrent la possibilité de monétiser leurs parts sans attendre une introduction en bourse (IPO). C'est une motivation puissante, particulièrement pour les ingénieurs hautement qualifiés.

Ces derniers mois, d'autres startups AI renommées comme ElevenLabs, Decagon et Linear ont également lancé des offres de rachat similaires pour leurs employés. Les investisseurs sont prêts à racheter des actions de sociétés à forte croissance, convaincus que la valeur de ces entreprises augmentera considérablement à l'avenir.

Une approche technologique unique

Contrairement à ses concurrents, Wayve ne s'appuie pas sur des cartes haute définition (HD) pour son système de conduite autonome. Le logiciel développé par l'entreprise repose entièrement sur des réseaux de neurones, apprenant à conduire par l'expérience, à l'instar d'un humain. Ce modèle de « conducteur universel » pourrait théoriquement fonctionner dans n'importe quel pays, sous toutes conditions météorologiques et sur différents modèles de voitures sans ajustements supplémentaires.

Les projets futurs de l'entreprise sont également ambitieux. D'ici la fin de l'année, Wayve prévoit de tester des services de robotaxis en partenariat avec Uber. De plus, un accord a été conclu pour intégrer ce système AI dans la nouvelle génération de véhicules Nissan à partir de 2027. L'effectif de l'entreprise dépasse désormais les 1 200 employés, soit le double par rapport à l'année dernière.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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