Vinton Cerf, le « père d'Internet », prend sa retraite de Google à 83 ans

·40·Technologie
Vinton Cerf, le « père d'Internet », prend sa retraite de Google à 83 ans

L'un des fondateurs des technologies Internet modernes, connu mondialement sous le nom de « père d'Internet », Vinton Cerf, s'apprête à mettre fin à sa longue carrière dans le monde de la technologie. Le scientifique de 83 ans quittera officiellement ses fonctions de vice-président et de « Chief Internet Evangelist » chez Google dès la semaine prochaine. L'annonce a été faite lors de la conférence Open Frontier organisée par l'institut Laude. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Au cours de l'événement, Dave Patterson, professeur à UC Berkeley et fondateur de l'architecture des processeurs RISC, a pris la parole pour saluer les 20 années d'activité fructueuse de Vinton Cerf chez Google. Patterson a souligné que la contribution de Cerf au monde technologique est incomparable et que son départ marque la fin d'une époque. Pour l'instant, les responsables de Google n'ont pas fait de commentaire supplémentaire sur cette information.

Vinton Cerf et son collègue Robert Kahn sont les architectes des protocoles TCP/IP, qui constituent la base du réseau mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Créé dans les années 1970, cet ensemble de règles a permis à différents réseaux informatiques de communiquer entre eux. Pour ces services immenses, Cerf a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le prix Turing et la Presidential Medal of Freedom, la plus haute distinction civile des États-Unis.

Un héritage dans le monde technologique

Membre de l'équipe Google depuis 2005, Cerf s'est occupé non seulement de solutions techniques, mais aussi de la popularisation d'Internet à l'échelle mondiale et de la garantie de son ouverture. Sous son impulsion, Internet est passé d'un petit projet scientifique à une partie intégrante de la vie humaine. Aujourd'hui, le développement rapide de l'économie numérique et du secteur IT en Ouzbékistan repose précisément sur les protocoles ouverts dont Cerf a posé les fondations.

Lors de la conférence, Cerf a également partagé ses réflexions sur l'avenir de l'intelligence artificielle (AI). Selon lui, le fait que les modèles d'AI actuels soient concentrés entre les mains de quelques grands laboratoires contredit la nature initialement décentralisée d'Internet. Cependant, l'expert a prédit que l'émergence future d'agents AI autonomes obligera les entreprises à revenir vers des protocoles ouverts et standardisés.

« L'interaction entre plusieurs agents provenant de différentes sources créera un besoin d'interopérabilité et de standardisation », a souligné Vinton Cerf. Selon lui, les entreprises qui définiront ces standards en premier auront une influence majeure dans la future « économie des agents ».

Bien que le départ de Vinton Cerf soit une perte majeure pour le monde technologique, les principes de réseau ouvert et mondial qu'il a laissés continueront de servir de guide aux nouvelles générations de développeurs et d'ingénieurs. Les accomplissements de sa carrière incluent :

  • La création des protocoles TCP/IP ;
  • La popularisation d'Internet à l'échelle mondiale ;
  • Le soutien aux systèmes et standards open source ;
  • Des initiatives internationales sur la sécurité et l'ouverture des technologies numériques.

Vinton CerfGoogleInternetTechnologieTCP/IP
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Wayve, leader de la conduite autonome, verse 85 millions de dollars à ses employésWayve, leader de la conduite autonome, verse 85 millions de dollars à ses employésAujourd'hui, 07:25Les États-Unis lèvent les restrictions sur l'exportation des modèles AI les plus puissants d'AnthropicLes États-Unis lèvent les restrictions sur l'exportation des modèles AI les plus puissants d'AnthropicAujourd'hui, 07:21Xiaomi présente le Redmi K90 Ultra record : batterie de 8550 mAh et refroidissement actifXiaomi présente le Redmi K90 Ultra record : batterie de 8550 mAh et refroidissement actifAujourd'hui, 05:21Crise du marché de la mémoire : Samsung, Hynix et Micron poursuivies pour collusionCrise du marché de la mémoire : Samsung, Hynix et Micron poursuivies pour collusionAujourd'hui, 04:56Grande opportunité pour les startups australiennes : le TechCrunch Startup Battlefield est de retourGrande opportunité pour les startups australiennes : le TechCrunch Startup Battlefield est de retourAujourd'hui, 04:28AMD s'apprête à augmenter le prix de ses cartes graphiques : le marché devrait changer en juilletAMD s'apprête à augmenter le prix de ses cartes graphiques : le marché devrait changer en juilletAujourd'hui, 04:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
L'iPhone 18 Pro sera plus épais que prévu : Apple prévoit une révolution du système photo
Une forte tempête magnétique débute sur Terre
Une forte tempête magnétique débute sur Terre