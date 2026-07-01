L'un des fondateurs des technologies Internet modernes, connu mondialement sous le nom de « père d'Internet », Vinton Cerf, s'apprête à mettre fin à sa longue carrière dans le monde de la technologie. Le scientifique de 83 ans quittera officiellement ses fonctions de vice-président et de « Chief Internet Evangelist » chez Google dès la semaine prochaine. L'annonce a été faite lors de la conférence Open Frontier organisée par l'institut Laude. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Au cours de l'événement, Dave Patterson, professeur à UC Berkeley et fondateur de l'architecture des processeurs RISC, a pris la parole pour saluer les 20 années d'activité fructueuse de Vinton Cerf chez Google. Patterson a souligné que la contribution de Cerf au monde technologique est incomparable et que son départ marque la fin d'une époque. Pour l'instant, les responsables de Google n'ont pas fait de commentaire supplémentaire sur cette information.

Vinton Cerf et son collègue Robert Kahn sont les architectes des protocoles TCP/IP, qui constituent la base du réseau mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Créé dans les années 1970, cet ensemble de règles a permis à différents réseaux informatiques de communiquer entre eux. Pour ces services immenses, Cerf a reçu de nombreuses récompenses prestigieuses, dont le prix Turing et la Presidential Medal of Freedom, la plus haute distinction civile des États-Unis.

Un héritage dans le monde technologique

Membre de l'équipe Google depuis 2005, Cerf s'est occupé non seulement de solutions techniques, mais aussi de la popularisation d'Internet à l'échelle mondiale et de la garantie de son ouverture. Sous son impulsion, Internet est passé d'un petit projet scientifique à une partie intégrante de la vie humaine. Aujourd'hui, le développement rapide de l'économie numérique et du secteur IT en Ouzbékistan repose précisément sur les protocoles ouverts dont Cerf a posé les fondations.

Lors de la conférence, Cerf a également partagé ses réflexions sur l'avenir de l'intelligence artificielle (AI). Selon lui, le fait que les modèles d'AI actuels soient concentrés entre les mains de quelques grands laboratoires contredit la nature initialement décentralisée d'Internet. Cependant, l'expert a prédit que l'émergence future d'agents AI autonomes obligera les entreprises à revenir vers des protocoles ouverts et standardisés.

« L'interaction entre plusieurs agents provenant de différentes sources créera un besoin d'interopérabilité et de standardisation », a souligné Vinton Cerf. Selon lui, les entreprises qui définiront ces standards en premier auront une influence majeure dans la future « économie des agents ».

Bien que le départ de Vinton Cerf soit une perte majeure pour le monde technologique, les principes de réseau ouvert et mondial qu'il a laissés continueront de servir de guide aux nouvelles générations de développeurs et d'ingénieurs. Les accomplissements de sa carrière incluent :