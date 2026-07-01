Mbappé s'exprime sur sa course au titre de meilleur buteur face à Messi

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur la lutte pour le « Soulier d'Or » de la Coupe du Monde 2026 et sa rivalité avec l'Argentin Lionel Messi.

L'attaquant de 27 ans a inscrit un doublé lors du huitième de finale contre la Suède. La France s'est imposée 3-0, permettant à Mbappé de porter son total à six buts dans le tournoi et de rattraper Messi au classement des buteurs.

« Je ne suis pas le jeu de Messi »

Selon une citation rapportée par The Touchline, Mbappé a souligné qu'il concentrait toute son attention sur son propre jeu et sur les résultats de l'équipe de France.

« Je ne suis pas le jeu de Messi. Il a marqué, il marquera et il continuera de le faire. Je l'ai déjà dit. Pour rivaliser avec lui, je dois être encore meilleur », a déclaré Mbappé.

Les propos du joueur français montrent qu'il estime énormément les capacités de Messi. Parallèlement, Mbappé vise à accomplir sa mission à chaque match plutôt que de compter les buts de son adversaire dans la course au titre de meilleur buteur.

Un doublé contre la Suède pour assurer la victoire

La France a marqué trois buts sans réponse dans le filet de la Suède en huitièmes de finale. Mbappé a frappé avec précision aux 45e et 74e minutes, tandis que Bradley Barcola a inscrit l'autre but.

Mbappé a réussi pour la troisième fois lors de ce Mondial à marquer deux buts dans un seul match. Son second but contre la Suède était son sixième lors de la Coupe du Monde 2026, rattrapant ainsi Messi.

De plus, le nombre total de buts de Mbappé en Coupes du Monde s'élève désormais à 18. Avec 10 buts inscrits lors des phases à élimination directe, il signe la meilleure performance de l'histoire du Mondial.

La situation peut évoluer dans la course au titre de meilleur buteur

Mbappé et Messi occupent actuellement le haut du classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026 avec six buts chacun. Cependant, le joueur argentin n'a pas encore disputé son premier match de phase finale.

L'Argentine affrontera le Cap-Vert en huitièmes de finale. Le match aura lieu le 3 juillet à Miami et débutera le 4 juillet à 03h00, heure de Tachkent.

Si Messi marque lors de cette rencontre, il pourrait redevenir seul leader au classement des buteurs. Mbappé aura alors l'occasion de lui répondre lors du match suivant.

La France affrontera le Paraguay

Les hommes de Didier Deschamps affronteront le Paraguay en huitièmes de finale. Le représentant sud-américain avait fait match nul 1-1 contre l'Allemagne en seizièmes, avant de s'imposer aux tirs au but.

Le match entre la France et le Paraguay se déroulera le 4 juillet à Philadelphie. Le vainqueur affrontera en quarts de finale le gagnant du duel Canada — Maroc.

Kylian Mbappé restera l'un des principaux espoirs de la France pour la suite. L'attaquant ne se contente pas de mener son équipe vers l'avant, il mène également une lutte intense et sans concession avec Messi pour le « Soulier d'Or ».