Xiaomi présente le Redmi K90 Ultra record : batterie de 8550 mAh et refroidissement actif

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Xiaomi présente le Redmi K90 Ultra record : batterie de 8550 mAh et refroidissement actif

Xiaomi a officiellement dévoilé son prochain flagship haute performance — le Redmi K90 Ultra. Cet appareil ambitionne de se classer parmi les smartphones de gaming les plus puissants du marché, non seulement par ses spécifications techniques, mais aussi par son rapport qualité-prix. Selon ixbt.com, le nouveau modèle est déjà disponible sur le marché chinois. Ixbt.com indique .

L'avantage principal du smartphone réside dans son matériel. L'appareil est équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm et d'une puce graphique dédiée D2. Fait notable, pour éviter la surchauffe du système, les fabricants ont ajouté non seulement une large chambre à vapeur, mais aussi un système de refroidissement actif — un ventilateur intégré. Cela permet de maintenir un taux de rafraîchissement stable, même dans les jeux les plus exigeants.

Écran et système de protection

Le Redmi K90 Ultra est doté d'un écran OLED de 6,83 pouces avec une résolution 1,5K. L'écran offre un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité maximale de 3500 nits, permettant une visibilité parfaite même en plein soleil. Le châssis est conçu avec un cadre en aluminium et répond aux normes de protection contre l'eau et la poussière IP66, IP68 et IP69.

Concernant la mémoire, Xiaomi a utilisé les technologies les plus modernes : l'appareil est équipé de RAM LPDDR5X Ultra et de modules de stockage UFS 4.1. Cela garantit un chargement rapide des jeux et une fluidité du système. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des coloris noir, argent et bleu.

Énergie et fonctionnalités uniques

Un autre record du smartphone est sa batterie d'une capacité de 8550 mAh. Cette réserve d'énergie massive est soutenue par une technologie de charge rapide de 100 W. De plus, il est possible de charger d'autres gadgets via la fonction de charge inversée filaire de 22,5 W. Un mode spécial est disponible pour les gamers : l'alimentation peut contourner la batterie pour être transmise directement à la carte mère, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie.

D'autres caractéristiques de l'appareil sont également notables :

  • caméra principale de 50 mégapixels ;
  • haut-parleurs stéréo Bose ;
  • scanner d'empreintes digitales à ultrasons ;
  • moteur de vibration puissant ;
  • possibilité de régler séparément la sensibilité pour différentes zones de l'écran.
Actuellement, la configuration de base du Redmi K90 Ultra est estimée à environ 410 USD. Ce modèle devrait arriver sur le marché ouzbek dans les prochains mois via des fournisseurs officiels ou non officiels. Avec ses caractéristiques techniques, il représentera sans aucun doute une concurrence sérieuse pour de nombreux flagships coûteux sur le marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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