Christian Pulisic loue les talents de commentateur de Zlatan Ibrahimovic

La légende du football suédois Zlatan Ibrahimovic continue d'être au centre de l'attention du monde sportif même après avoir quitté les terrains. L'ancien attaquant, qui travaille actuellement comme commentateur et expert de la Coupe du Monde sur la chaîne américaine FOX, a généré des vidéos virales sur les réseaux sociaux grâce à ses opinions tranchées et son caractère unique. Son coéquipier au Milan, Christian Pulisic, a salué ce nouveau visage. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

La star de l'équipe nationale des États-Unis, Christian Pulisic, a déclaré aux journalistes lors de la préparation du match contre la Bosnie-Herzégovine qu'il suivait avec plaisir les interventions télévisées d'Ibrahimovic. Pour rappel, Zlatan occupe actuellement un poste de conseiller au Milan et reste en contact régulier avec Pulisic.

« Je pense que c'est une personne très intéressante. J'ai la chance de travailler avec lui et je connais bien sa personnalité. Zlatan fait un excellent travail, c'est un vrai plaisir d'écouter ses analyses », a souligné le footballeur américain.

Le conflit entre Ibrahimovic et Ronald Koeman

À l'antenne, Zlatan Ibrahimovic se fait remarquer non seulement par ses plaisanteries, mais aussi par ses critiques impitoyables. En particulier, il a sévèrement critiqué le sélectionneur Ronald Koeman après la défaite de l'équipe nationale des Pays-Bas contre le Maroc. Selon Zlatan, l'équipe a abandonné ses traditions offensives.

« Koeman est le seul responsable de cette défaite. Je n'ai pas reconnu ces Pays-Bas. L'équipe a perdu son identité. On nous a toujours appris à attaquer, mais aujourd'hui, Koeman a joué pour ne pas perdre, comme un entraîneur italien. Même si vous perdez, vous devez perdre dans votre propre style », a déclaré Ibrahimovic.

Fait notable, peu après ces critiques, Ronald Koeman a démissionné de son poste. Cela a prouvé une fois de plus le poids des paroles d'Ibrahimovic en tant qu'expert.

De plus, ses disputes en studio avec son collègue, l'ancien défenseur américain Alexi Lalas, suscitent un grand intérêt parmi les fans. Zlatan a réussi à charmer l'audience américaine avec son style « arrogant » mais sincère.

Selon Pulisic, la franchise et l'intransigeance d'Ibrahimovic étaient des éléments qui manquaient au monde du football. Le joueur du Milan n'a pas caché sa joie face au succès de son conseiller.