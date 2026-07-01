L'augmentation des prix des puces mémoire et la baisse de l'offre sur le marché technologique mondial pourraient être artificielles. Le 25 juin de cette année, une action collective a été intentée en Californie contre Samsung, Hynix et Micron. Ces trois géants contrôlent environ 85-90 % du marché mondial de la mémoire DRAM et NAND, et sont accusés de fixer les prix de concert. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la plainte, les entreprises auraient utilisé leur position dominante sur le marché pour réduire délibérément la production de puces mémoire traditionnelles. Cette action aurait été entreprise sous prétexte de transition vers la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), cruciale pour les systèmes d'intelligence artificielle (AI). En conséquence, une pénurie de puces mémoire DDR destinées aux ordinateurs et appareils standards a surgi, entraînant une hausse injustifiée de leurs prix.

Le prétexte de l'AI et la réduction de la production

Selon Ixbt.com, les plaignants accusent le trio d'avoir coordonné la réduction du volume de production de mémoire DDR sous le couvert d'une restructuration de leurs activités. Actuellement, la demande de mémoire HBM pour les accélérateurs AI de sociétés comme NVIDIA est très élevée, mais cela ne devrait pas avoir un impact aussi brutal sur les prix de la mémoire du segment grand public.

Sur le marché ouzbek, on observe également une hausse des prix des composants informatiques ces derniers mois, notamment pour la mémoire vive (RAM). Si la culpabilité des entreprises est prouvée lors de ce procès, cela sera considéré comme un complot majeur ayant affecté non seulement le marché mondial, mais aussi directement le portefeuille des consommateurs locaux.

L'histoire se répète-t-elle ?

Il est notable que de tels « accords » entre fabricants de mémoire ne sont pas une première. En regardant l'histoire, Samsung et Hynix avaient déjà reconnu des accusations criminelles de fixation des prix dans les années 2000. À l'époque, plusieurs dirigeants avaient été condamnés à des peines de prison et les entreprises avaient payé un total de 731 millions de dollars d'amendes.

Lors de ce litige, Micron avait échappé aux sanctions pour avoir coopéré avec l'enquête. Cependant, dans cette action collective, les trois entreprises devraient subir une pression sérieuse. Selon les experts, si le tribunal juge les accusations fondées, les géants de la technologie pourraient devoir payer des milliards de dollars de dommages et intérêts.

Pour l'instant, les représentants de Samsung, Hynix et Micron n'ont pas fait de déclaration officielle sur cette plainte. Ce procès devrait devenir l'un des événements les plus retentissants du monde technologique dans les prochains mois et pourrait totalement modifier la politique tarifaire du marché des puces mémoire.