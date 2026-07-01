Koeman quitte la sélection des Pays-Bas après la défaite contre le Maroc

Le sélectionneur national des Pays-Bas, Ronald Koeman, a officiellement annoncé sa démission. Le technicien de 63 ans a pris cette décision après une participation décevante à la Coupe du Monde 2026.

Les « Oranje » affrontaient le Maroc en huitièmes de finale. Après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire et des prolongations, les Africains l'ont emporté aux tirs au but, éliminant ainsi les Pays-Bas de la compétition.

Koeman assume l'entière responsabilité

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Ronald Koeman a exprimé son profond regret de voir son aventure avec l'équipe nationale se terminer de manière aussi douloureuse.

« Il est très regrettable que mon parcours avec l'équipe nationale se termine ainsi. Nous rêvions tous d'une Coupe du Monde historique. Mais cela n'est pas arrivé », a écrit Koeman.

Le technicien a admis avoir espéré un parcours plus long pour les Pays-Bas dans le tournoi, mais a reconnu que l'équipe n'avait pas rempli les objectifs fixés.

« Personne n'est plus déçu que moi. En tant que sélectionneur, j'assume l'entière responsabilité », a-t-il ajouté.

Sa tactique avait été critiquée

La tactique prudente des Pays-Bas lors du match contre le Maroc a été vivement critiquée par la presse et les supporters nationaux. L'utilisation de cinq défenseurs et la cession de la possession de balle à l'adversaire ont suscité de nombreux débats.

Après le match, Koeman avait défendu ses choix tactiques, affirmant qu'il prendrait la même décision dans une situation similaire. Cependant, un jour plus tard, il a décidé de quitter son poste.

Koeman dirigeait les Pays-Bas depuis 2023

Ronald Koeman avait pris la tête de l'équipe nationale des Pays-Bas pour la seconde fois en janvier 2023. Sous sa direction, l'équipe a atteint les demi-finales de l'Euro 2024.

Toutefois, les ambitions élevées pour la Coupe du Monde 2026 n'ont pas été réalisées. Bien que l'équipe ait franchi la phase de groupes, elle n'a pas pu passer l'obstacle du Maroc lors du premier match à élimination directe.

Koeman avait déjà dirigé la sélection entre 2018 et 2020. Il a ensuite travaillé au FC Barcelona avant de revenir à la tête des Pays-Bas après le Mondial 2022.

Les Pays-Bas recherchent désormais un nouvel entraîneur

La Fédération néerlandaise de football doit maintenant nommer un nouveau sélectionneur. La démission de Koeman est le premier grand changement après l'élimination précoce de l'équipe au Mondial.

La presse locale mentionne plusieurs noms comme candidats potentiels. Cependant, la fédération n'a pas encore annoncé de décision officielle concernant le nouveau sélectionneur.

Ronald Koeman termine ainsi son second mandat avec la sélection néerlandaise, débuté avec de grands espoirs, sur une défaite douloureuse.