Zlatan Ibrahimovic désigne le trio « effrayant » de la France

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Zlatan Ibrahimovic désigne le trio « effrayant » de la France

L'ancien attaquant de l'équipe nationale suédoise Zlatan Ibrahimovic a très hautement estimé la ligne d'attaque de l'équipe de France.

Selon lui, le trio composé d'Ousmane Dembélé, Michael Olise et Kylian Mbappé est aujourd'hui l'un des plus dangereux du football mondial.

Les trois meilleurs footballeurs du monde en équipe de France

Ibrahimovic a souligné que trois des cinq meilleurs joueurs du football actuel évoluent dans l'attaque française.

« Trois des cinq meilleurs joueurs du monde jouent dans l'attaque de la France : Dembélé, Olise et Mbappé », a déclaré Zlatan.

Il a ajouté qu'Erling Haaland et Lamine Yamal pourraient occuper les deux autres places, tout en décrivant Lionel Messi comme un joueur d'un niveau à part.

Réunir des stars dans une seule équipe n'est pas chose facile

Zlatan a affirmé que le simple fait de rassembler des joueurs puissants dans un effectif n'est pas suffisant pour réussir.

Il a cité en exemple la période où Mbappé, Messi et Neymar ont joué ensemble au PSG.

« Il n'est pas facile de créer une combinaison efficace avec de telles stars. Au PSG, Mbappé, Messi et Neymar ont joué ensemble, mais cela n'a pas toujours été efficace à 100 % », a-t-il déclaré.

Le principal atout du trio français

Ibrahimovic a souligné qu'il n'y avait pas de compétition excessive entre les attaquants français pour savoir qui est le numéro un.

Selon lui, Dembélé, Olise et Mbappé fournissent un travail considérable non seulement avec le ballon, mais aussi sans le ballon.

« Tout le monde sait de quoi ils sont capables avec le ballon. Mais le travail qu'ils accomplissent sans le ballon est encore plus important », a déclaré l'ancien attaquant.

« Effrayant pour les adversaires »

Zlatan a souligné que chaque attaquant français a la capacité de décider seul du sort d'un match.

« Chacun d'entre eux peut décider seul de l'issue du match. C'est effrayant pour les adversaires », a rapporté RMC Sport.

La vitesse, la technique et l'entente mutuelle de la ligne d'attaque française font de l'équipe une force extrêmement dangereuse pour n'importe quel adversaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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