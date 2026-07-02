Lors d'un match acharné pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Angleterre a décroché une victoire difficile face à la RD Congo. En inscrivant un doublé, Harry Kane a sauvé son équipe d'une défaite surprise, prouvant une fois de plus qu'il est un attaquant de classe mondiale. Cette victoire ouvre la voie aux hommes de Thomas Tuchel pour la phase à élimination directe du tournoi. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Après le match, le milieu de terrain anglais Declan Rice a fait l'éloge de la performance de son capitaine. Dans une interview accordée à BBC Sport, Rice a souligné que posséder un leader comme Harry Kane était une immense chance pour l'équipe. Selon lui, Kane est un modèle pour tous, non seulement sur le terrain, mais aussi lors des entraînements.

"C'est tout simplement un joueur incroyable. Marquer 72 buts cette saison n'est pas banal. C'est un vrai leader, il travaille dur chaque jour à l'entraînement et entretient d'excellentes relations avec tout le groupe. Avez-vous vu sa frappe sur le deuxième but ? Il a logé le ballon dans la lucarne. Nous avons beaucoup de chance d'avoir un tel joueur", a déclaré Declan Rice.

Résultats historiques et records

Selon les statistiques d'Opta, Harry Kane a atteint un jalon rare dans l'histoire du football mondial grâce à ce doublé. Il devient le deuxième joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 20 buts lors des grands tournois (Coupe du Monde et Championnat d'Europe). Actuellement, seul Cristiano Ronaldo (24 buts) est devant lui.

De plus, l'efficacité de Kane lors des phases finales est impressionnante. Depuis l'Euro 2020, il a marqué 10 buts dans des matchs décisifs. Ce chiffre le place nettement devant des stars comme Kylian Mbappe (7 buts) et Dani Olmo (3 buts). Kane occupe actuellement la deuxième place de la course au titre de meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, à égalité avec Erling Haaland.

Le match n'a pas été facile pour les Anglais. À la 7e minute, Brian Cipenga a ouvert le score, mettant l'Angleterre dans une position délicate. Selon Goal.com, c'est la première fois depuis la finale de 1966 que l'équipe nationale d'Angleterre a été menée au score lors d'un match de Coupe du Monde avant de finalement s'imposer.

Declan Rice a affirmé que la confiance n'avait jamais fait défaut au sein de l'équipe durant la rencontre. Selon lui, l'équipe a créé de nombreuses occasions et a maintenu une pression constante sur le but adverse. Finalement, Harry Kane a scellé le destin du match grâce à son talent individuel. L'Angleterre attend désormais un test sérieux contre le Mexique en quart de finale.