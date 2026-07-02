Andres Iniesta : Lamine Yamal peut offrir un deuxième titre mondial à l'Espagne

La légende du football espagnol Andres Iniesta a partagé ses réflexions sur l'état actuel de l'équipe nationale et ses chances lors de la Coupe du Monde. S'exprimant lors de la présentation de la NSN Cycling Team à Barcelone, l'ancien milieu de terrain a souligné que le jeune talent Lamine Yamal est une figure décisive pour l'Espagne. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Iniesta a affirmé que le succès de l'équipe nationale espagnole dépend directement de l'état physique et du jeu de Lamine Yamal. Pour rappel, le joueur de 17 ans avait grandement contribué à la victoire de l'équipe lors de l'Euro 2024, mais lutte actuellement contre des blessures lors de ce Mondial.

Course aux leaders et résultats inattendus

En évoquant les meilleurs joueurs du tournoi, Andres Iniesta a particulièrement salué deux stars. Selon lui, Lionel Messi et Kylian Mbappe sont actuellement les figures les plus brillantes de la compétition. Les deux attaquants dominent la course au titre de meilleur buteur avec six buts chacun.

Iniesta a également noté que la Coupe du Monde actuelle est riche en surprises. En particulier, l'élimination précoce de grandes équipes comme l'Allemagne et les Pays-Bas a surpris beaucoup de monde. « Dans ce genre de tournois, chaque petit détail peut être sanctionné, c'est pourquoi il ne faut pas perdre sa concentration », a averti la légende du football.

Les chances de l'Espagne et le rôle de Yamal

Malgré sa blessure, Lamine Yamal a passé des minutes cruciales sur le terrain lors de la phase de groupes. Il a participé aux matchs contre le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay, réussissant à marquer un but. L'Espagne a terminé première de son groupe et affrontera l'Autriche en quart de finale.

« Lamine Yamal est un joueur très important pour l'équipe nationale. Son influence sur les matchs a un impact direct sur le résultat global de l'équipe. Je considère l'Espagne comme l'un des favoris et je crois que nous pouvons décrocher la deuxième étoile (le deuxième titre) », a déclaré Iniesta.

L'équipe dirigée par Luis de la Fuente n'a plus le droit à l'erreur en phase éliminatoire. Le peuple espagnol et les experts attendent que Lamine Yamal se rétablisse complètement pour accomplir des miracles comme lors de l'Euro 2024. Alors que des adversaires comme la France et l'Argentine ont accédé aux étapes suivantes des play-offs, l'Espagne doit également prouver ses ambitions de championne.