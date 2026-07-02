Roberto Martinez : Luka Modric et Cristiano Ronaldo sont au-dessus de l'opinion publique

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Portugal, Roberto Martinez, a exprimé une haute opinion des deux légendes du football mondial — Cristiano Ronaldo et Luka Modric, les qualifiant de véritables icônes du sport moderne. Selon le spécialiste, ces deux joueurs honorables se sont élevés au-dessus de toute critique et des débats publics grâce à leur jeu et à leur expérience. C'est ce qu'indique l'information de Goal.com.

Lors d'une conférence de presse organisée avant le match entre le Portugal et la Croatie, qui se déroulera dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde, Martinez a concentré son attention sur les capitaines des équipes. Selon Goal.com, l'entraîneur a souligné que l'âge n'est qu'un chiffre et que ces stars servent de meilleur exemple pour la nouvelle génération.

Collaboration légendaire et secret de longévité

Cristiano Ronaldo et Luka Modric ont joué ensemble au Real Madrid de 2012 à 2018. Au cours de cette période, ils ont remporté ensemble quatre trophées de la Ligue des Champions et plusieurs prix prestigieux. Aujourd'hui, Ronaldo participe à sa sixième et Modric à sa cinquième Coupe du Monde, un exploit rarement vu dans l'histoire du football.

"Nous parlons de joueurs qui sont au-dessus de l'opinion publique. Ce sont des icônes mondiales. Leur longévité dans le football les rend uniques. Bien que Luka Modric ait plus de 40 ans, il continue de jouer de nombreux matchs à un haut niveau. C'est exactement la même situation avec notre capitaine Cristiano Ronaldo", a expliqué le spécialiste espagnol.

Match décisif et conditions météorologiques

La rencontre qui se déroulera à Toronto devrait être difficile pour les deux équipes. La chaleur au Canada pourrait affecter l'état physique des joueurs, mais Martinez a déclaré que cela ne donnerait pas d'avantage supplémentaire au Portugal. L'équipe a eu le temps de s'adapter à l'humidité élevée et aux températures chaudes lors des entraînements à Palm Beach.

Selon l'entraîneur, la résilience mentale joue un rôle aussi important que la préparation tactique lors de la phase éliminatoire. À cet égard, la présence de leaders expérimentés comme Ronaldo et Modric dans le vestiaire a un impact positif sur le moral général de l'équipe. Ils restent des symboles de professionnalisme pour des millions de jeunes athlètes.

Roberto Martinez affronte la Croatie pour la cinquième fois de sa carrière. Bien que ses statistiques contre la Croatie sous la direction des équipes nationales du Portugal et de la Belgique incluent divers résultats, l'entraîneur est convaincu que le match à venir sera extrêmement compétitif. Le fait que les deux équipes connaissent bien les points forts et faibles de l'autre garantit que la rencontre sera intéressante.