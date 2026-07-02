Joan Laporta se moque du Real Madrid : « Ils tentent de masquer leurs propres problèmes »

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Joan Laporta se moque du Real Madrid : « Ils tentent de masquer leurs propres problèmes »

Les relations entre les deux géants du football espagnol — le FC Barcelona et le Real Madrid — ont atteint un point de rupture. Le président du club catalan, Joan Laporta, a vivement critiqué les récentes actions du club madrilène, les qualifiant de simples « gamineries » et de tentatives de diversion. C'est ce qu'a rapporté le journal Mundo Deportivo. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Au cœur du conflit se trouve un rapport spécial soumis à l'UEFA par le président du Real Madrid, Florentino Perez. Les Madrilènes exigent des sanctions strictes contre le FC Barcelona concernant « l'affaire Negreira ». Cependant, Joan Laporta a souligné lors d'une interview au stade Spotify Camp Nou que ces tentatives seraient vaines et que l'UEFA évaluait correctement la situation.

Jeux politiques et crise interne

Selon Laporta, la direction du Real Madrid utilise ce scandale pour masquer ses propres problèmes internes. Il a notamment rappelé les difficultés du club madrilène à devenir une société par actions ainsi que les problèmes logistiques autour du stade Santiago Bernabéu. « Ils veulent justifier leurs actions illogiques en faisant traîner cette affaire, mais cela ne les aidera pas », a déclaré le dirigeant du FC Barcelona.

Le président catalan considère le document de 500 pages préparé par le Real Madrid comme une simple « mise en scène ». Selon lui, la partie adverse n'a pu présenter aucune preuve concrète lors des procédures judiciaires. Le FC Barcelona, quant à lui, a fourni tous les documents nécessaires et est prêt à prouver son innocence.

La détérioration des relations a également été causée par les déclarations de Florentino Perez suggérant que 14 titres de champion de La Liga auraient été « volés ». Laporta a rejeté ces accusations et a menacé de poursuivre le club madrilène en justice si celui-ci ne retirait pas ses allégations infondées.

Actuellement, les relations entre les deux clubs sont totalement rompues. Auparavant, Florentino Perez avait lui-même admis que les liens avec le FC Barcelona étaient brisés de manière irréversible. Ce conflit devrait se poursuivre non seulement sur le terrain, mais aussi sur les plans juridique et politique. L'UEFA ne semble pas pressée de rendre une décision finale, mais Laporta est convaincu que l'organisation est de son côté.

FC BarcelonaReal MadridJoan LaportaFlorentino PerezLa Liga
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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