Harry Kane sauve l'Angleterre : Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic saluent l'attaquant

Lors d'un match difficile contre la RD Congo dans le cadre de la Coupe du Monde, le capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane a fait preuve d'une grande maîtrise, sauvant son équipe d'une défaite surprise. Le doublé de la star du Bayern, permettant une victoire 2-1, a impressionné non seulement les supporters, mais aussi les légendes du football Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovich. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Après avoir ouvert le score d'une tête à la 75e minute, Harry Kane a inscrit le but de la victoire juste avant la fin du match avec une frappe puissante depuis une position très complexe. Intervenant sur Fox Sports, Thierry Henry a fait l'éloge de la condition physique et de la technique de frappe de l'attaquant. Henry a souligné qu'une telle puissance de frappe en fin de match requiert un talent immense.

"Il était dans une position étrange en l'air au moment de frapper. Où peut-on trouver une telle force en fin de match, quand tout le monde est épuisé ? Même Declan Rice était sur le point de s'effondrer de fatigue. Si j'essayais de frapper ainsi maintenant, je me casserais le dos. C'est du pur génie ! Bravo, Sir Harry !", a déclaré Thierry Henry, ne cachant pas son admiration.

L'unique espoir de l'Angleterre

Zlatan Ibrahimovich a rejoint l'avis d'Henry, notant que l'équipe d'Angleterre actuelle dépend entièrement de son capitaine. Selon l'ancien attaquant suédois, alors que d'autres grandes équipes possèdent plusieurs leaders, seul Harry Kane décide du sort du match pour les Anglais.

"Quand on parle de l'Argentine, on dit Lionel Messi, pour la France, on dit Kylian Mbappe, mais ils ont d'autres superstars. Quand on parle de l'Angleterre, tout repose sur Harry Kane. Il a marqué deux buts aujourd'hui et a réalisé une superbe percée. Si l'Angleterre veut être championne, Kane doit continuer à jouer ainsi", a affirmé Ibrahimovich.

Parallèlement, Zlatan s'est dit inquiet de la condition physique générale de l'équipe. Il a observé que même des joueurs reconnus pour leur endurance, comme Declan Rice, ont souffert en fin de match. Cela pourrait poser problème aux hommes de Thomas Tuchel lors des prochaines étapes du tournoi.

Harry Kane a désormais porté son total à 5 buts lors de cette Coupe du Monde. Il a rattrapé Erling Haaland au classement des buteurs et n'est plus qu'à un but des leaders, Kylian Mbappe et Lionel Messi. Bien que victorieuse avec difficulté, l'équipe d'Angleterre prouve qu'elle reste l'un des principaux prétendants au titre.