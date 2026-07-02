Tottenham réalise un transfert record : Sandro Tonali en route pour Londres

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Tottenham réalise un transfert record : Sandro Tonali en route pour Londres

Le club londonien de Tottenham est sur le point de conclure l'un des accords les plus spectaculaires du mercato estival. Les Nord-Londoniens Newcastle sont parvenus à un accord pour le transfert du milieu de terrain Sandro Tonali. Cette transaction devrait devenir l'achat le plus cher de l'histoire du club. C'est ce qu'annonce Goal.com dans son

rapport. Selon The Athletic, le montant total du transfert pourrait atteindre 100 millions de livres sterling. Dans un premier temps, Tottenham versera 92,5 millions de livres, les 7,5 millions restants étant versés sous forme de bonus liés à la participation de l'équipe en Ligue des Champions et d'autres objectifs. Ce montant ferait de Sandro Tonali le joueur le plus cher de l'histoire du club.

Des réformes majeures au milieu de terrain

Actuellement, le club londonien a entamé un processus de renouvellement profond de son effectif. Parallèlement à Sandro Tonali, l'équipe investit également des sommes importantes pour Mateus Fernandes. Cependant, c'est le joueur italien qui devrait devenir la figure centrale du milieu de terrain. Bien que l'équipe dispose déjà de joueurs performants comme Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur et Pape Matar Sarr, l'arrivée de l'expérimenté Tonali intensifiera la concurrence.

En parallèle, le jeune talent Lucas Bergvall a exprimé son souhait de quitter le club en quête de nouveaux défis. Cela a poussé la direction à aborder la question du renforcement du milieu de terrain avec plus de sérieux. Tottenham a déjà réussi à intégrer des joueurs comme Andy Robertson, Marco Senesi et Jan Paul van Hecke cet été.

Une nouvelle page dans la carrière de Sandro Tonali

L'international italien avait rejoint Newcastle en 2023 en provenance du Milan AC pour 60,5 millions de livres. Cependant, sa première saison en Angleterre a débuté par un événement inattendu. En raison d'une violation des règles sur les paris sportifs, il a été suspendu pour 10 mois et a manqué l'Euro 2024.

Après sa suspension, Sandro Tonali a retrouvé sa meilleure forme. Il a disputé un total de 110 matchs avec Newcastle , marquant 10 buts et délivrant 10 passes décisives. La saison dernière, il a contribué à la 12e place de son équipe en Premier League et à son parcours jusqu'en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Selon Goal.com, ce transfert sera l'un des événements les plus importants de l'été, non seulement pour Tottenham , mais pour l'ensemble du championnat anglais. L'arrivée d'un meneur de jeu de la qualité et de l'expérience de Sandro Tonali permettra au club londonien de lutter pour les premières places dans plusieurs compétitions simultanément.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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